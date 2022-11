Samsung devrait fournir Apple pour la mémoire flash NAND en 2023

Le principal fournisseur chinois d'Apple en ce qui concerne la mémoire flash NAND est placée sur "liste noire" par le gouvernement américain. Résultat, c'est Samsung qui devrait être le partenaire en 2023, de quoi préparer sereinement l'iPhone 15.

Apple x Samsung

Comme rapporté par DigiTimes, Apple devrait collaborer avec Samsung dès l'année prochaine en ce qui concerne les puces flash NAND présentes dans les téléphones frappés d'une pomme. Cette décision fait suite aux nouvelles réprimandes du gouvernement américain envers les fournisseurs chinois, instaurées par Trump puis poursuivies par Biden.



Initialement, Apple voulait acheter des puces de stockage NAND 3D à 128 couches auprès de la société Yangtze Memory Technologies (YMTC). Dès 2023, il était prévu que 40 % des iPhone vendus en Chine en soit équipé, dont les très attendus iPhone 15 et iPhone 15 Pro.



Malheureusement, la société chinoise vient d'être placée sur une liste noire du côté des USA. Elle figure dans une liste de trente entités chinoises jugées comme "non vérifiées" et potentiellement "dangereuses".

Tant que la société en question est répertoriée ainsi, il est interdit à Apple de communiquer avec elle, que ce soit sur la conception d'un produit, une technologie ou encore les documents officiels.



La société coréenne, Samsung, semble une nouvelle fois être le fournisseur le plus solide capable d'assumer les demandes spécifiques d'Apple. Pour rappel, Samsung est depuis longtemps le principal fournisseur de puces DRAM pour Apple et ses iPhone, sans oublier les écrans OLED depuis l'iPhone X.