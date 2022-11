L'iPhone 15 Pro sera doté d'un châssis en titane aux bords arrondis

Le "nouveau design" de la future gamme d'iPhone 15 d'Apple serait un retour aux bords arrondis, ainsi qu'au passage à un châssis en titane sur les "Pro". Une manière pour le constructeur américain de renouveler l'intérêt d'apporter de la nouveauté à moindre frais. Mais évidemment, les prochains iPhone intègreront d'autres changements.

Nouveau design pour l'iPhone 15

Selon l'utilisateur @ShrimpApplePro, les bords arrière de l'iPhone 15 seront arrondis pour créer une nouvelle bordure, similaire au cadre inférieur du boîtier des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple. À titre de référence, les iPhone 14 utilisent un design plat avec des bords carrés qui rappellent l'iPhone 4. Le dernier modèle à présenter des bords incurvés était l'iPhone 11.



Un tel changement permettrait de fondre un peu plus le bloc photo arrière dans le design général.

Malgré le passage à un matériau en titane, l'iPhone 15 aura "toujours un verre à l'arrière". Le leaker ShrimpApplePro a souvent eu de bonnes informations par le passée, bien qu'il tempère ici que cela pourrait encore évoluer.



Ce n'est pas la première fois que nous entendons des rumeurs affirmant qu'Apple prépare un iPhone en titane. Il y a un peu plus d'un an, un certain Jon Prosser affirmait que l'iPhone 14 Pro serait doté d'un châssis en titane, mais il a finalement conservé son modèle en acier.

Cependant, Apple a récemment publié des brevets sur des boîtiers en titane pour ses produits, avec des propriétés uniques pour les futurs MacBook, iPad et iPhone. Par rapport à l'acier inoxydable, le titane est plus résistant aux rayures et moins sujet à la torsion.



Cependant, la solidité du titane le rend également difficile à graver. Apple a donc mis au point un processus de sablage, de gravure et de chimie qui permet de donner aux boîtiers en titane une finition de surface très brillante pour un aspect plus attrayant. Apple a également fait des recherches sur l'utilisation de revêtements de surface en oxyde mince qui peuvent réduire l'apparition des traces de doigts.



Si tout cela est exact, ce serait la première fois qu'Apple utilise du titane dans ses iPhone. La société a utilisé le titane comme matériau de boîtier dans les modèles récents d'Apple Watch tels que l'Apple Watch Ultra, et l'Apple Card.

Autres nouveautés de l'iPhone 15

Prévus pour 2023, les iPhone 15 devraient avoir des tailles identiques à celles de la gamme de 2022, mais seront dotés d'un port USB-C au lieu du Lightning, de boutons de volume et d'alimentation sensitifs, d'une nouvelle technologie d'appareil photo périscopique et de Dynamic Island pour tous les modèles.



Enfin, Apple pourrait potentiellement remplacer l'iPhone 15 Pro Max par un nouveau modèle Ultra.