La puce M3 entrera en production de masse au second semestre de 2023 d'après Kuo

Après des performances exceptionnelles pour les puces M1 et M2, Apple va continuer à améliorer sa puce qui intègre les Mac et iPad. La prochaine grosse évolution sera la puce M3, selon des informations divulguées par l'analyste Ming-Chi Kuo, la production de masse devrait commencer dès le second semestre de 2023.

Les dernières infos de Kuo à propos de la puce M3

Dans un récent tweet publié par Kuo, on apprend qu'Apple est toujours sur le développement de sa puce M3, toutefois un calendrier serait mis en place à l'Apple Park afin que la puce M3 entre en production massive dès le second semestre de 2023.

Les indiscrétions confirment qu'Apple a bien l'intention de proposer sa future puce pour les futurs MacBook Air de 13 pouces, MacBook Pro de 13 pouces, iMac de 24 pouces et Mac mini.



Les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sortiront potentiellement au cours de l'année prochaine auront quant à eux les puces M3 Pro et M3 Max, une décision logique puisqu'il s'agit de modèles plus coûteux et qui s'adressent principalement aux clients professionnels qui ont besoin de plus de puissance pour certaines applications qu'ils utilisent au quotidien.

Autre détail intéressant, c'est à propos du processus de fabrication. Comme vous le savez probablement, plus la puce est petite et plus les performances ainsi que l'efficacité énergétique sont optimales. TSMC le grand partenaire d'Apple pour les puces Ax et Mx maîtrise maintenant à la perfection le processus de fabrication en 3 nm, cela a été difficile, mais l'entreprise taïwanaise y est arrivé après des années de travail.

D'après Kuo, les puces M3, M3 Pro et M3 Max seront à coup sûr fabriqués avec un processus de 3 nm, c'est une évolution considérable, car n'oublions pas que les puces M2 étaient produites en masse en 5 nm.



En réalité, Apple a énormément insisté auprès de son partenaire pour que dès 2023-2024 les puces fournies pour les Mac aient une gravure en 3 nm, une étape importante qu'attendait impatiemment le géant californien pour impressionner les consommateurs sur l'autonomie et les benchmarks.