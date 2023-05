Logitech s'associe à iFixit pour l'auto-réparation des accessoires

Si vous faites partie de deux qui souhaitent prolonger au maximum la durée de vie de vos produits technologiques, alors le nouveau partenariat entre Logitech et iFixit, le spécialiste de la réparation à domicile, devrait vous satisfaire. Les deux entreprises viennent d'annoncer une collaboration pour réduire les déchets électroniques inutiles et aider les clients à réparer leur propre matériel Logitech hors garantie en fournissant des pièces détachées, des batteries et des guides de réparation pour "certains produits".

Cette initiative se concrétise directement au niveau du Logitech Repair Hub d'iFixit, avec des pièces disponibles à l'achat et des "Fix Kits" qui fournissent tout ce qui est nécessaire pour effectuer la réparation, comme des outils et des jeux d'embouts de précision. Cela nous rappelle le programme de réparation d'iPhone d'Apple.

Dès cet été, les modèles de souris MX Master et MX Anywhere de Logitech seront les premiers produits à recevoir des pièces de rechange. Les prix n'ont pas encore été communiqués et Logitech n'a pas mentionné d'autres appareils qui recevront les pièces de rechange authentiques et le guide de réparation d'iFixit.



À l'heure actuelle, de nombreux produits Logitech sont déjà répertoriés dans le hub de réparation d'iFixit, notamment des webcams, des claviers, des casques, des haut-parleurs Bluetooth et des périphériques de jeu, tous conçus pour Mac et PC. Certains ne sont pas encore complétés, mais d'autres contiennent déjà des guides sur la façon de réparer le produit.



Selon un rapport cité par Logitech, les déchets électroniques mondiaux devraient atteindre plus de 75 millions de tonnes métriques d'ici 2030, ce qui est aggravé par la surconsommation moderne et les gadgets dont les options de réparation sont limitées. Ce sont par exemple les AirPods qui obtiennent régulièrement 0/10 chez iFixit.

Prakash Arunkundrum, directeur de l'exploitation chez Logitech, a déclaré :

Les consommateurs ont souvent du mal à trouver des moyens de réparer et de prolonger la durée de vie de leur produit. Les marques et les chaînes de valeur plus larges qui souhaitent jouer un rôle actif dans le passage à une économie plus circulaire peuvent faire davantage. Je suis ravi que nous puissions collaborer avec iFixit pour développer de meilleures conceptions et permettre aux consommateurs de disposer plus facilement d'une option d'autoréparation pour prolonger la durée de vie de nos produits.

Pour mémoire, iFixit travaille également avec des marques telles que Google, Samsung et Valve pour créer des programmes d'autoréparation similaires.



