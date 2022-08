Interview de Tim Cook : le CEO parle de l'innovation des produits Apple, d'auto-réparation...

En général, les interviews exclusives de Tim Cook ont toujours lieu après les Apple Event, cependant, le CEO d'Apple a fait une petite exception pour le média Popular Mechanics. Dans cet entretien très spécial, Cook a abordé plusieurs sujets comme la culture du travail chez Apple, les innovations dans les produits, le nouveau service qui permet aux clients américains de réparer de manière autonome leurs iPhone et Mac...

Tim Cook se confie

Il est toujours intéressant de comprendre la vision d'un patron d'une grande entreprise comme Apple, cela peut parfois donner des indices sur les futures nouveautés matérielles et logicielles à venir et les stratégies que prendra l'entreprise dans l’avenir.

Au cours de l'interview, Tim Cook a répondu à différentes questions, tout d'abord l'entretien à commencer autour des personnes qui travaillent quotidiennement sur les produits Apple et qui apportent des innovations formidables.



Le CEO décrit la philosophie d'Apple vis-à-vis des salariés recrutés pour travailler sur les produits Apple de demain :

Ils n'empruntent pas une voie unique, ils peuvent venir de partout dans l'entreprise. Nous croyons qu'il faut réunir des groupes de personnes qui se concentrent sur la résolution d'un problème pour un utilisateur. Vous choisissez des équipes diverses qui examinent le problème sous différents angles.



Nous débattons des choses que nous faisons et que nous ne faisons pas, car nous savons que nous ne pouvons faire que quelque chose de bien. Il faut débattre et dire non à beaucoup de bonnes idées pour pouvoir consacrer son temps à celles qui sont vraiment incroyables.

Tim Cook a aussi mentionné l'incroyable avancée d'Apple sur les Mac, l'entreprise a lancé ses propres puces M1 et M2 et a abandonné son partenariat avec Intel qui a duré plus de 15 ans ! Toutefois, cette envie de faire ses propres puces est très loin d'être récente. Le CEO d'Apple parle d'un nouveau chapitre qui l'a particulièrement excité :

Oh, ça arrive tout le temps. Je me sens comme ça tous les jours, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Nous parlions justement dans le couloir de M2 et M1 - l'histoire remonte à plus d'une décennie. Elle remonte à la genèse des puces M, ou des puces A, de l'iPhone et à l'époque où l'on s'est demandé comment mettre une puce puissante dans un objet aussi petit sans qu'elle ne chauffe et ne brûle.



Nous nous sommes retrouvés avec un problème similaire pour les ordinateurs portables : Comment mettre quelque chose qui soit la puce informatique la plus puissante du monde ? C'est de là qu'est né M1, et nous sommes allés plus loin avec M2. Et Mac est maintenant un produit totalement différent de ce qu'il était auparavant.

En ce qui concerne la position d'Apple à l'étranger, Cook a déclaré que les principes fondamentaux de l'entreprise, qui comprennent la vie privée, l'éducation, l'accessibilité et l'environnement, lui servent de boussole.

Ces 4 sujets ont une importance capitale, car Tim Cook dit avoir conscience :

De l'importance de la vie privée dans notre société aujourd'hui, celle-ci est sans cesse compromise par de grandes entreprises (on ne citera pas de nom) qui y accordent peu d'importance.

dans notre société aujourd'hui, celle-ci est sans cesse compromise par de grandes entreprises (on ne citera pas de nom) qui y accordent peu d'importance. De l'éducation qui a une place très importante à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Tim Cook est convaincu que les produits Apple peuvent aider les enfants, adolescents et jeunes adultes à apprendre plus facilement et prendre de l'avance dans les cours.

à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Tim Cook est convaincu que les produits Apple peuvent aider les enfants, adolescents et jeunes adultes à apprendre plus facilement et prendre de l'avance dans les cours. De l'accessibilité qui permet aux personnes handicapées de ne pas être mises de côté dans l'utilisation d'un OS.

L'accessibilité est très importante pour nous, et nous voulons que nos produits soient utilisés par tout le monde. Pour nos clients aveugles ou sourds, par exemple, nous voulons que nos produits puissent s'adapter à la manière dont ils veulent les utiliser. Nous nous efforçons donc de concevoir cela dès le début.

De l'environnement qui est aujourd'hui l'une des priorités d'Apple, on le voit d'ailleurs sur la d'Apple, on le voit d'ailleurs sur la page dédiée , Apple est l'un des groupes américains qui a fait le plus d'efforts ces dernières années.

Cook a également fait ses toutes premières remarques publiques sur le tout nouveau programme de réparation en libre-service des Mac d'Apple, qui vient d'être lancé. Les clients peuvent utiliser ce programme pour acheter les composants dont ils ont besoin pour réparer leur propre iPhone ou Mac, comme une nouvelle batterie ou un nouvel écran. L'initiative, selon Cook, est conçue pour les clients qui sont à l'aise pour se charger seuls des réparations.

Il déclare :

Il y a en fait quelque chose là-dedans pour tout le monde. Nous avons pris une vue d'ensemble et avons dit : "Que veulent les gens ?" Tout d'abord, ils veulent des produits qui ne se cassent pas. Nous nous efforçons donc de fabriquer des produits qui durent longtemps, et c'est en quelque sorte notre première tâche.



Mais invariablement, certaines personnes doivent aller quelque part pour une réparation. Et vous ne voulez pas avoir à conduire deux heures pour trouver un centre de réparation. Nous avons donc ajouté des milliers d'ateliers de réparation indépendants.



En outre, pour les amateurs et les bricoleurs, nous avons dit : "Nous vous vendrons des pièces certifiées" - des pièces que nous utilisons pour réparer. Vous pouvez acheter la pièce elle-même au lieu d'acheter une réparation. Et si vous avez besoin d'un manuel qui vous indique comment faire quelque chose, vous pouvez avoir le manuel. Et si vous avez besoin d'outils spéciaux ou d'accessoires, nous pouvons également vous les fournir. Je ne sais pas combien de personnes vont nous prendre au mot. C'est pour votre lecteur, clairement.

Qu'est-ce que penserait Steve Jobs d'Apple aujourd'hui ?

C'est la question à laquelle ne s'attendait pas Tim Cook.

Depuis le 24 août 2011, Cook est aux commandes d'Apple, il a pris jusqu'ici une multitude de décisions avec l'accord et la coopération du conseil d'administration de l'entreprise.

Pour Tim Cook, le travail qu'il a exécuté pendant plus de 10 ans n'est pas "irréprochable", mais il se dit fier d'avoir réalisé de magnifiques choses pour l'entreprise et les milliards de clients Apple dans le monde.



L'actuel CEO affirme que Steve Jobs aimerait beaucoup de choses chez Apple aujourd'hui, toutefois certaines décisions pourraient le décevoir. Avec beaucoup d'émotion, Tim Cook a répondu :

Je pense souvent à lui. Il me manque énormément. Il s'arrêtait toujours à mon bureau en sortant. Nous échangions des anecdotes sur la journée et parlions de l'avenir. Et nous essayons de poursuivre la mission qu'il a mise en place, à savoir construire les meilleurs produits au monde qui enrichissent la vie des gens. Et cela n'a pas changé. Beaucoup de choses changent avec le temps. Mais la raison de notre existence reste la même.



Je pense qu'il trouverait des choses qu'il aimait et des choses qu'il dirait : "Nous pouvons faire mieux sur ce point." Je pense qu'il ferait les deux. Comme nous le faisons tous. Nous ne sommes jamais vraiment satisfaits. Nous travaillons toujours pour demain.

L'interview est à lire gratuitement sur le site de Popular Mechanics.