Tim Cook parle de la réalité augmentée et virtuelle dans une interview

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple va prochainement lancer un casque mélangeant la réalité augmentée et de réalité virtuelle. Si pour le moment la firme de Cupertino n'a fait aucune annonce officielle, on vient de trouver une interview de Tim Cook où le CEO semble très bavard à propos de l'AR et la VR.

On sent chez Tim Cook une certaine passion pour ce domaine

Dans une interview exclusive accordée à Zach Baron du magazine GQ, le CEO d'Apple Tim Cook s'est exprimé sur plusieurs sujets intéressants. Dans cet échange inédit, on retrouve des questions sur la vie personnelle de Tim Cook, sur sa carrière professionnelle, mais aussi sur la vision qu'a le CEO de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, deux technologies qui, d'après toutes les rumeurs, seront proposées dans un casque que s'apprête à sortir Apple.

Sur la réalité augmentée et virtuelle

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur un casque nouvelle génération qui sera capable de proposer une expérience de réalité virtuelle et de switcher instantanément vers une expérience de réalité augmentée afin de ne pas se sentir "emprisonné" comme ça peut être le cas avec certains casques. Si pour le moment on ne retrouve aucune information officielle de la part d'Apple à ce sujet, on remarque quand même que Tim Cook semble très intéressé par rapport à ces avancées technologiques et a déjà une vision de ce que doit être un casque AR/VR pour plaire aux consommateurs :

Si l'on pense à la technologie elle-même de la réalité augmentée, pour ne prendre que l'un des aspects de l'AR/VR, l'idée que l'on puisse superposer au monde physique des éléments du monde numérique pourrait grandement améliorer la communication et la connexion entre les gens. Cela pourrait permettre aux gens de réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Nous pourrions collaborer sur quelque chose beaucoup plus facilement si nous étions assis ici en train de faire un brainstorming et que tout d'un coup nous pouvions sortir quelque chose de numérique et le voir et commencer à collaborer et à créer avec lui. C'est donc l'idée qu'il existe un environnement qui pourrait être encore meilleur que le monde réel - superposer le monde virtuel à celui-ci pourrait être un monde encore meilleur. C'est donc passionnant. Si cela pouvait accélérer la créativité, si cela pouvait simplement vous aider à faire des choses que vous faites tout au long de la journée et que vous n'avez pas vraiment pensé à faire d'une manière différente.

Et les lunettes connectées ?

Il fut un temps où les rumeurs s'enchaînaient à propos de lunettes en réalité augmentée qui arriveraient prochainement dans le catalogue d'Apple. Plusieurs rapports ont décrit ce produit comme étant une "extension" de l'iPhone où les clients pourraient voir leurs rappels, envoyer des messages, regarder des vidéos, parcourir leurs photos... Malheureusement, depuis plus d'un an, les leakers et analystes qui en parlaient abondamment ne sont plus aussi "enthousiastes" et estiment même (pour certains) que le projet a été abandonné.



Le journaliste de GQ qui a eu la chance d'interviewer Tim Cook a fait un petit "rappel" au CEO. En effet, Cook avait déclaré en 2015 au média New Yorker son scepticisme quant à la fabrication de lunettes en réalité augmentée. Voici ce que dit Tim Cook en 2023 à ce sujet :

Nous avons toujours pensé que les lunettes n'étaient pas une solution intelligente, car les gens n'avaient pas vraiment envie de les porter. Elles étaient intrusives, au lieu de reléguer la technologie à l'arrière-plan, comme nous l'avons toujours cru. Nous avons toujours pensé que ce serait un échec et, jusqu'à présent, c'est le cas.



Ma pensée évolue toujours. Steve m'a bien appris : ne jamais se marier avec nos convictions d'hier. Si on vous présente quelque chose de nouveau qui dit que vous aviez tort, admettez-le et allez de l'avant au lieu de continuer à dire pourquoi vous avez raison.

Au final, le point de vue de Tim Cook n'a pas changé. Ce qui confirme les indiscrétions qui sous-entendaient qu'Apple ne se lancerait pas sur des lunettes AR à porter au quotidien chez soi et pendant vos déplacements.



Autre remarque intéressante qui a été exposée à Tim Cook par Zach Baron, c'est la faible popularité des casques VR de Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg est certes l'acteur le plus important sur le marché, mais celui-ci n'arrive pas à s'implanter de façon massive dans les foyers, malgré des prix raisonnables.

Qu'est-ce qui ferait qu'Apple y arrive ? À cette question, Tim Cook a répondu :

Pratiquement tout ce que nous avons fait a suscité beaucoup de scepticisme. Si vous faites quelque chose d'avant-gardiste, il y aura toujours des sceptiques. [...] Pouvons-nous apporter une contribution significative, d'une manière ou d'une autre, quelque chose que les autres ne font pas ? Pouvons-nous détenir la technologie de base ? Cela ne m'intéresse pas d'assembler des morceaux du matériel de quelqu'un d'autre. Parce que nous voulons contrôler la technologie primaire. Nous savons que c'est ainsi que l'on innove.

Une réponse qui témoigne de la volonté d'Apple de se démarquer de la concurrence et de ne pas faire comme les autres. De belles paroles qui montrent qu'Apple a toujours un esprit d'entreprise innovatrice et révolutionnaire qui veut bouleverser le quotidien.



Parmi les autres sujets de l'interview, on retrouve l'emploi du temps d'une journée normale pour Tim Cook, la conception de l'Apple Park et pourquoi ce n'est pas un siège comme les autres, l'amour de la randonnée qu'a Tim Cook depuis l'adolescence, l'habitude qu'a Tim Cook de lire les mails qui lui sont envoyés par les clients, sa décision de rejoindre Apple, l'avenir d'Apple...



La totalité de l'interview est disponible sur le site de GQ. Elle est très longue, mais passionnante.