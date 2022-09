Le boîtier des AirPods Pro 2 se montre dans des rendus 3D

Le futur étui de chargement pour les prochains AirPods Pro 2 pourrait comporter des trous de haut-parleur, un microphone et une ouverture pour la fixation d'une lanière, selon des rendus CAO présumés du boîtier partagés par Andrew O'Hara sur Twitter. Une petite surprise à quelques jours du keynote Apple de la rentrée 2022.

Du nouveau sur le boîtier des AirPods Pro 2

Notre confrère a déclaré qu'il ne pouvait pas vérifier l'authenticité des rendus, mais ils correspondent aux précédentes rumeurs concernant le nouvel étui de chargement des AirPods Pro 2022.

Le boîtier devrait bénéficier du support de "Localiser", permettant aux utilisateurs de suivre l'emplacement de l'étui dans l'application éponyme en cas de perte ou de vol, même lorsque les AirPods Pro ne sont pas placés dans l'étui. Et plus tôt cette année, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le rangement des écouteurs sera capable d'émettre un son en cas de perte, ce qui expliquerait l'ajout de trous pour haut-parleurs.

Les rendus montrent également un nouveau trou pour ce qui pourrait être un microphone, bien qu'il ne soit pas clair à quoi il servirait. Une possibilité est que le microphone pourrait être utilisé pour la fonction d'accessibilité d'Apple, Live Listen, qui peut aider quelqu'un à entendre une conversation dans une zone bruyante ou à travers une pièce. Le microphone de l'étui pourrait capter le son et l'envoyer aux AirPods Pro que la personne porte, rendant le son plus clair.



Enfin, les rendus montrent une découpe sur le côté droit de l'étui qui est probablement destiné à une attache de type cordon. Cette fonctionnalité faciliterait la fixation d'un étui AirPods Pro à un porte-clefs sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire.



Reste qu'on se pose la question du port de chargement qui n'est ici pas dévoilé. Les rumeurs veulent qu'Apple continue avec le Lightning, avant de passer à l'USB-C sur les AirPods Pro 3. La firme passerait à USB-C avec l'iPhone 15 l'année prochaine.



Il est également probable que le nouvel étui de charge AirPods Pro 2 ait une résistance à l'eau et à la sueur classée IPX4, comme l'étui de charge des AirPods 3. Actuellement, seuls les écouteurs AirPods Pro sont résistants à l'eau, et non l'étui.

Les autres nouveautés des AirPods Pro 2

Alors que les AirPods Pro de deuxième génération devraient avoir une plus grande autonomie grâce à une puce H2 plus économe en énergie et à la prise en charge potentielle de la norme LE Audio à faible consommation de Bluetooth 5.2, il n'est pas certain que la batterie du nouvel étui de chargement soit plus grande. L'étui actuel des AirPods Pro est équipé d'une batterie de 519 mAh.



Parmi les autres caractéristiques évoquées par la rumeur pour les nouveaux AirPods Pro, citons une détection améliorée de l'intra-auriculaire, des capacités de suivi de la condition physique, et plus encore.



Apple devrait annoncer les nouveaux AirPods Pro d'ici la fin de 2022, mais on ne sait pas exactement quand ils seront dévoilés. Peut-être lors du keynote de la semaine prochaine, aux côtés des iPhone 14 et Apple Watch 8.