Et si le MacBook Pro M2 n'était pas présenté au keynote de ce soir ?

Les rumeurs de dernière minute précédant l'événement "Peek Performance" d'Apple s'enchaînent et viennent parfois remettre en cause des semaines voire des mois de certitudes. La dernière concerne le MacBook Pro M2 qui pourrait finalement être repoussé à juin 2022.

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple se préparait à lancer au moins un nouveau Mac lors de son événement du 8 mars, et à l'époque Gurman a spéculé qu'il s'agirait probablement d'un Mac mini haut de gamme et/ou d'un MacBook Pro 13 pouces bas de gamme rafraîchi avec la puce M2.

Mais tout cela a été percuté par le "Mac Studio". D'abord annoncé par 9to5Mac, cet hybride entre un Mac Pro et un Mac mini a ensuite été modélisé par Luke Miani. Enfin, Gurman lui-même a confirmé qu'une machine "Mac Studio" était "prête à être lancée" et pourrait être présentée lors de l'événement de printemps de ce soir. Il vient d'ajouter qu'il n'était plus très sûr que le premier Mac M2 soit dévoilé tout à l'heure :

Another note: I think it will be odd for the M2 to be announced alongside an M1-series Mac mini/Mac Studio/Small Mac Pro — so maybe we should look for that as part of the May-June cycle. On the other hand, Apple is testing M2 Macs (8 CPU/10 GPU cores) against App Store apps now.