Apple ajoute l'option "Alertes de test" à l'iPhone pour les messages d’urgence

Apple a ajouté un nouveau bouton "Alertes de test" à l'application Réglages dans les systèmes iOS 15.6 et iOS 16 beta 3. Ce bouton est visible uniquement sur les iPhones connectés à un opérateur américain et permet aux utilisateurs d'activer les alertes d'urgence de test du gouvernement américain. Une solution pour prévenir tout ou partie de la population d’un danger. En France, nous avons eu récemment les FR-ALERT.

Une option qui n’est pas nouvelle

L'activation de la fonction "Alertes de test" permet de recevoir des alertes d'urgence de test à la fois sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. Le bouton se trouve dans l'app Réglages sous Notifications → Alertes du gouvernement et est désactivé par défaut. Apple précise que le gouvernement est responsable du contenu et de la fréquence des alertes de test.

Il était déjà possible d'activer les alertes de test sur les versions précédentes d'iOS en installant un profil spécial d'Apple ou en composant un code dans l'app Téléphone. La bascule repérée par un utilisateur sur Twitter permet simplement aux utilisateurs de choisir plus facilement de recevoir les alertes de test et se trouve sous d’autres options comme les alertes Amber (pour les enlèvements d’enfants).



Apple a mis à jour les documents d'assistance pour l'iPhone et l'Apple Watch avec plus de détails.