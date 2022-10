Apple veut savoir si l'appel d'urgence sur l'iPhone a été activé par erreur

Apple ne veut plus que des appels d'urgence soient lancés par erreur. Avec iOS 16.2, il suffira d'appuyer sur quelques boutons pour signaler à Apple que notre dernier appel SOS était une erreur. Une manière de récupérer un maximum d'infos et de réfléchir à une meilleure utilisation future.

Emergency SOS : réduire les appels inutiles

La première bêta d'iOS 16.2 nous apprend bien des choses. Après avoir révélé l'arrivée de Freeform ou encore une nouvelle option pour booster les Activités en direct, on sait maintenant qu'Apple prépare un nouveau rapport de signalement pour les appels d'urgence.



Comme indiqué par le compte Twitter @iDeviceHelp, un nouvel espace dédié permet d'avertir Apple d'une erreur de manipulation après avoir activé l'appel SOS. Concrètement, si l'appel d'urgence se lance par erreur sur votre iPhone, vous pourrez l'indiquer rapidement et faire parvenir l'information aux équipes techniques.

Ce nouveau système de rapport permettra sûrement à la marque d'améliorer cette fonction dans les mois et années à venir. L'objectif est simple, éviter au maximum les lancements inutiles de l'appel d'urgence.



Rappelons qu'Apple est très à cheval sur la sécurité et vient de lancer deux nouvelles options, l'appel d'urgence via satellite et la détection d'accident. La première est uniquement disponible aux États-Unis tandis que la seconde est réservée aux iPhone 14.

Avez-vous déjà lancer un appel d'urgence sans le vouloir ?