Apple Cash utilise désormais une carte virtuelle VISA

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Vous ne connaissez pas ce service en France, mais Apple Cash est une carte de débit virtuelle grâce à laquelle vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent entre amis via iMessage. Stocké dans votre portefeuille (l'app Cartes, anciennement Wallet), vous pouvez effectuer des paiements sécurisés et sans contact avec Apple Pay depuis votre iPhone ou votre Apple Watch. C'est aussi un moyen de recevoir des remises en argent quotidiennes pour ceux qui utilisent l'Apple Card. Et bien la firme vient de changer de fournisseur en passant de Discover à Visa pour générer les cartes virtuelles.

Un changement subtil mais important pour Apple Cash

Repéré par l'utilisateur @Kanjo sur Twitter, le changement est facile à voir puisque la carte Apple Cash est maintenant affublée d'un logo Visa visible dans le coin inférieur droit. Avant cela, il n'y avait pas de logo Discover sur la carte. Un changement visuel subtil pour les utilisateurs mais certainement un contrat juteux pour VISA.

Cette évolution est en revanche intéressante pour les américains car le réseau VISA devrait permettre d'utiliser la carte Apple Cash dans davantage d'endroits. Visa étant un moyen de paiement largement accepté, cela va jouer en faveur d'Apple et donc des utilisateurs. Reste qu'Apple Cash n'a toujours pas franchi les frontières des États-Unis et nombreux sont les clients qui aimeraient pouvoir régler leurs amis par un simple iMessage après un restaurant par exemple.



NB : Vous pouvez utiliser la carte Apple Cash là où Apple Pay est accepté.