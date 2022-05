iOS 16 sera une petite mise à jour, watchOS 9 sera plus importante

⏰ Hier à 21:01

Medhi Naitmazi

Une nouvelle fuite à propos d'iOS 16 nous explique que la prochaine mouture majeure du système d'exploitation mobile comprendra de nouvelles façons d'interagir avec le système et quelques "applications Apple rafraîchies". C'est le journaliste américain Mark Gurman qui nous offre ainsi quelques détails supplémentaires sur ce qu'Apple a en réserve pour la prochaine version d'iOS et d'iPadOS qui sera annoncée dans quelques semaines à la WWDC 22.

De nouvelles apps Apple avec iOS 16 ?

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", M. Gurman nous dit encore une fois que si iOS 16 n'est pas susceptible d'apporter un changement esthétique majeur au système d'exploitation, il comprendra de nouvelles façons d'interagir et quelques "nouvelles applications Apple".



Les utilisateurs espèrent depuis longtemps qu'Apple apportera des widgets interactifs à iOS depuis que les widgets ont été remaniés avec iOS 14. Les widgets n'ont pratiquement pas été modifiés dans iOS 15 et restent consultatifs. On peut donc espérer que des changements importants seront apportés aux widgets dans iOS 16.

Bien que je ne m'attende pas à ce qu'Apple présente une refonte complète du logiciel, il devrait y avoir des changements majeurs à travers le système, de nouvelles façons d'interagir et quelques nouvelles applications Apple. Les nouvelles concernant watchOS 9 seront également importantes.

Rappelons qu'iOS 16 devrait laisser sur le bord de la route plusieurs iPhone et iPad non compatibles.

WatchOS 9 sera une grande mise à jour

Gurman a ajouté dans son courriel que watchOS 9 sera une mise à jour "significative". Gurman a précédemment signalé qu'un système de notification remanié et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique sont en préparation pour iOS 16. Dommage qu'il n'en dise pas plus sur le système de l'Apple Watch, d'autant qu'on attend de grosses nouveautés sur l'Apple Watch 8, notamment le la prise de température. Et pourquoi pas un nouveau design de la tocante...