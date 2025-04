Nouvelle publicité d'Apple pour la fonction "Corriger" de l'app Photos

Apple a publié une nouvelle publicité mettant en lumière la fonction Corriger de l'application Photos, qui permet de supprimer les objets indésirables en arrière-plan des images via l’intelligence artificielle. Maintenant que la technologie est disponible auprès d’un grand nombre de clients, Apple la met en avant.

Photos passe à l’IA

La publicité montre un homme posant devant un miroir pendant que sa mère le photographie avec un iPhone. Après coup, remarquant son reflet dans le miroir sur les photos, l'homme utilise l'outil « Corriger » pour l'effacer de l'arrière-plan. La vidéo souligne la simplicité de la fonction, bien que ses performances puissent être inégales dans la pratique.



Disponible exclusivement sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et tous les modèles d'iPhone 16, la fonctionnalité « Corriger » est une fonction d'Apple Intelligence introduite avec iOS 18.1 en 2024 aux USA et il y a seulement quelques semaines en France via iOS 18.4. Les utilisateurs d’iPad récents et de Mac Apple Silicon y ont également droit.



Voici la vidéo :