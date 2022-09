Des iPhone 14 Pro redémarrent de manière aléatoire pendant la charge

Les bugs s'accumulent sur les iPhone 14 Pro qui sont disponibles depuis le 16 septembre, le dernier problème en date a été remonté sur plusieurs forums d'entraide, il concerne l'iPhone 14 Pro et Pro Max pendant leur phase de charge. Une multitude de propriétaires des nouveaux iPhone ont remarqué que des redémarrages aléatoires peuvent intervenir durant le cycle de charge.

Encore un bug !

Si vous avez l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max, vous avez peut-être observé que celui-ci vous demande le code PIN de votre carte SIM, le matin au réveil. Ce comportement est censé se réaliser exclusivement après un redémarrage manuel de l'utilisateur, cependant, beaucoup de clients Apple ont remarqué que les nouveaux iPhone ont tendance à redémarrer de manière aléatoire et sans action de la part de l'utilisateur !

Selon les nombreux retours, cette anomalie se produirait uniquement pendant la recharge de votre iPhone. Que ce soit en Lightning, en MagSafe ou en sans-fil, le résultat est le même.



Voici ce qu'on peut voir dans des messages postés sur Reddit :

Je viens de recevoir l'iPhone 14 Pro et depuis j'ai remarqué qu'il redémarre durant la charge (MagSafe/Câble). Je ne trouve rien en ligne et à part cela, il fonctionne normalement. Il ne redémarre pas du tout lorsqu'il n'est pas sur le chargeur. Quelqu'un d'autre a des problèmes similaires ?

Un autre utilisateur explique :

Même problème ici, 14 Pro Max sur iOS 16.0.1. Redémarre toutes les 10-20 minutes pendant la charge. J'ai également remarqué que lorsqu'il redémarre lui-même, tous les messages ou appels que j'ai reçus ont le numéro non sauvegardé, même s'il est dans mes contacts.

Du côté du forum d'entraide d'Apple, les conseillers de l'assistance technique ont donné quelques manipulations à faire pour éventuellement résoudre l'anomalie :

Restauration complète à partir de la sauvegarde avec DFU

Récupération complète à partir de la sauvegarde en mode de récupération

Désactiver la charge optimisée

Désinstaller l'application Eufy (Pourquoi cette app spécifique ? Aucune idée...)

Pour le moment, la majorité des personnes qui ont testé ces conseils d'Apple n'ont pas apporté de retour positif. Il y a de fortes chances que la firme de Cupertino enquête en ce moment sur ce nouveau bug qui devient très fréquent chez certains possesseurs des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max).



Certains utilisateurs concernés par ce bug ont remarqué qu'il y a plus de chance de constater un redémarrage de l'iPhone quand celui-ci commence une charge entre 90 et 95%. Heureusement pour Apple, on attend en général que la batterie se vide largement plus avant d'entamer un nouveau cycle de charge !