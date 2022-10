iPhone 14 : Apple reconnaît un bug lié à certaines cartes SIM non prises en charge

Tutoriels et Astuces

Si cela vous arrive, Apple vous suggère d'attendre quelques minutes pour voir si l'avertissement disparaît. Apple souligne dans la note que les consommateurs ne doivent pas tenter une restauration si la première méthode ne fonctionne pas. Ils doivent se rendre dans un Apple Store ou un autre prestataire de services agréé pour déposer une demande d'assistance technique et faire réparer l'anomalie. Il est vivement conseillé aux clients concernés de maintenir leur iPhone à jour, un correctif est actuellement en préparation , il devrait être lancé sous peu. Pour rappel, il est possible de mettre à jour iOS sans carte SIM physique ou eSIM, il vous faudra juste une connexion WiFi. Source

Les Apple Store du monde entier ont reçu il y a quelques jours une note de service indiquant qu'un nouveau problème sur les iPhone 14 pouvait survenir chez certains clients Apple. En effet, les derniers smartphones rencontrent des difficultés pour la lecture d'une carte SIM physique ou d'une eSIM , dès l'insertion ou la tentative d'activation, les clients ont systématiquement le message "SIM non prise en charge". L'Apple Park a minutieusement analysé ce bug et les développeurs qui s'y sont penchés ont affirmé que les iPhone concernés par ce problème peuvent même se figer complètement après que le message est apparu. Suite à cette réaction, l'iPhone 14 devient alors inutilisable jusqu'à un redémarrage forcé.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.