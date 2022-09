La carte SIM n'existe plus sur les iPhone 14 américains

Au cours de son événement "Far Out", Apple a annoncé qu'elle supprimait le support de la carte SIM pour les modèles d'iPhone 14 qui deviennent donc exclusivement compatibles eSIM. Les rumeurs et analystes l'avaient prédit, et maintenant cela devient une réalité - au moins aux États-Unis.

Aux USA, il n'y pas de tiroir SIM sous les boutons de volume

Adieu carte SIM

Au cours du keynote du 7 septembre, Apple a expliqué les avantages de l'eSIM, tels qu'une plus grande sécurité - puisqu'il n'y a pas de carte SIM physique à retirer - ainsi que la possibilité d'ajouter plusieurs numéros numériquement. C'est donc la suite logique. Apple commence par un marché, le sien, avant de démarrer une transition mondiale, en partenariat avec les opérateurs.

Il y a quelques mois, un rapport du Wall Street Journal montrait que la technologie eSIM est devenue populaire en Europe et en Asie, où les consommateurs ont tendance à passer d'un forfait à un autre pour obtenir la meilleure offre possible. Le changement est bien plus rapide et facile avec l'eSIM.



Même aux États-Unis, où les gens restent généralement fidèles à un seul opérateur, les trois principaux fournisseurs se préparent également à cet avenir sans carte. Rappelons qu'avec l'iPhone 13 de l'année dernière, Apple a cessé d'inclure des cartes SIM physiques dans la boîte américaine (la firme proposait des packs avec forfait), tandis que certains fabricants d'Android ont même cessé de prendre en charge les cartes SIM physiques. Et maintenant, les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max américains ont sauté le pas.



Que pensez-vous d'un iPhone sans port SIM ? Une bonne nouvelle pour l'étanchéité, non ?