Les adolescents américains toujours amoureux de l'iPhone selon une étude

1 com

Depuis de nombreuses années, l'iPhone est la référence chez les adolescents aux États-Unis, mais aussi dans de plusieurs pays à travers le monde. Si Apple fait tout pour attirer les jeunes avec des services innovants comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade... Ce profil de client le rend bien, car une fois encore, un sondage dévoile l'incroyable influence d'Apple auprès des adolescents américains. Ils veulent tous un iPhone !

La puissance de l'iPhone auprès des adolescents n'a pas été

L'amour des adolescents américains pour les produits Apple et plus particulièrement pour l'iPhone, persiste malgré le contexte de ralentissement économique, selon la dernière enquête menée par Piper Sandler, une banque d'investissement. L'étude, qui s'est déroulée du 4 au 27 septembre 2023, a impliqué 9 192 adolescents, avec une moyenne d'âge de 15,7 ans, à travers 49 États américains.



L'étude révèle que la popularité de l'iPhone demeure stable, avec 87% des adolescents possédant un iPhone en avril 2023 et une intention d'achat tout aussi robuste, à 88%. Ces chiffres sont restés constants en octobre 2023, ce qui indique une fidélité remarquable à la marque en dépit des conditions économiques.

Concernant les applications de paiement, Apple Pay conserve la première place dans le cœur des jeunes utilisateurs. 42% des participants à l'enquête l'ont utilisé au cours du mois précédant l’enquête, attestant ainsi de la préférence marquée pour les solutions de paiement d'Apple.

L'Apple Watch, une popularité fragile chez les adolescents américains

L'Apple Watch a également su se faire une place parmi les préférences technologiques des adolescents, même si sa popularité a été instable au fil du temps. En octobre 2022, 31% des adolescents possédaient une Apple Watch. Ce chiffre a connu une hausse à 35% en avril 2023, puis a subi une légère baisse à 34% en octobre de la même année. Si ces données sont représentatives de la population adolescente globale des États-Unis, cela signifierait qu'environ 14 millions d'adolescents américains ont une Apple Watch en octobre 2023.

Et la réalité virtuelle chez les jeunes ?

Concernant la réalité virtuelle, 29% des adolescents possédaient un appareil de VR en avril 2023, un chiffre qui a légèrement augmenté pour atteindre 31% en octobre 2023. Toutefois, l'utilisation de ces appareils semble avoir diminué, passant de 14% à environ 10%.



Bien que l'enquête ait mis en lumière certaines différences dans les résultats par rapport aux études précédentes, celles-ci ne concernent pas spécifiquement les produits Apple, dont la popularité reste incroyablement stable parmi les adolescents américains. Ces résultats de l'enquête soulignent non seulement l'importance des produits Apple dans la vie des adolescents américains mais aussi la capacité de la marque à maintenir un engagement fort auprès de cette tranche d'âge, en dépit des défis économiques et de l’évolution du paysage technologique.



Via