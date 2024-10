Les sénateurs américains enquêtent sur le blocage de Beeper par Apple

Des législateurs américains, dont les sénateurs Amy Klobuchar et Mike Lee, ainsi que les représentants Jerry Nadler et Ken Buck, ont exprimé leur inquiétude quant aux actions d'Apple concernant l'application Beeper Mini pour Android. Ils ont écrit une lettre au procureur général adjoint Jonathan Kanter, demandant une enquête sur le litige concernant Beeper Mini. Les législateurs estiment que la décision d'Apple de couper l'herbe sous le pied de Beeper Mini pourrait être une tentative d'étouffer la concurrence et de maintenir le contrôle sur iMessage sur l'iPhone.

Beeper Mini semble tenir le bon bout

Beeper Mini avait initialement fait la promotion de son application permettant la communication avancée entre Android et iOS, totalement chiffrée. Cependant, elle utilisait le service iMessage via une technique détournée qui enregistrait les numéros de téléphone Android en tant que propriétaires d'appareils Apple, ce qu'Apple considérait comme un risque pour la sécurité. Pour justifier le blocage de Beeper Mini, Apple a invoqué des préoccupations relatives à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs, notamment l'exposition des métadonnées et le risque de spam et d'attaques par hameçonnage.

Senator @amyklobuchar + @SenMikeLee + @RepJerryNadler @RepKenBuck sent this to DOJ regarding ongoing fight betwn Beeper Mini vs Apple “to investigate whether this potentially anticompetitive conduct by Apple violated antitrust laws.” I’ll have the full story on @CBSMornings tmrw pic.twitter.com/pj6ef432TK — Jo Ling Kent (@jolingkent) December 18, 2023

Comme vous le savez, l'interopérabilité et l'interconnexion sont depuis longtemps des facteurs clés de la concurrence et du choix des consommateurs dans les services de communication, du téléphone au courrier électronique. Les startups et les petites entreprises stimulent l'innovation, créent des emplois et peuvent perturber les opérateurs historiques bien établis lorsqu'elles sont autorisées à les concurrencer. Mais les consommateurs ne bénéficieront jamais de la concurrence si les entreprises dominantes sont autorisées à l'étouffer dès ses prémices.



Nous craignons donc que les récentes mesures prises par Apple pour désactiver Beeper Mini nuisent à la concurrence, éliminent des choix pour les consommateurs et découragent l'innovation et l'investissement futurs dans des services de messagerie interopérables. Nous craignons également que ce type de tactique ne refroidisse plus largement les investissements et l'innovation futurs de ceux qui cherchent à concurrencer les gardiens numériques existants. Par conséquent, nous renvoyons cette affaire à la division antitrust pour qu'elle examine si ce comportement potentiellement anticoncurrentiel d'Apple a violé les lois antitrust.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren est également intervenue récemment, accusant Apple d'"écraser ses concurrents"

Les textes à bulles vertes sont moins sécurisés. Alors pourquoi Apple bloquerait-elle une nouvelle application permettant aux utilisateurs d'Android de discuter avec les utilisateurs d'iPhone sur iMessage ? Les dirigeants des grandes entreprises technologiques protègent leurs profits en écrasant leurs concurrents. Le chat entre différentes plateformes devrait être facile et sécurisé.

L'équipe de Beeper Mini a réussi à mettre au point une solution de contournement, en exigeant un identifiant Apple et en utilisant des adresses électroniques au lieu de numéros de téléphone. Dans une interview, le PDG de Beeper, Eric Migicovsky, a souligné son objectif de fournir un service sécurisé aux utilisateurs d'Android et a critiqué le monopole d'Apple sur iMessage.



Alors que Beeper Mini continue de subir des perturbations du fait qu'Apple ajuste son service iMessage (le service étant complètement KO hier), l'adoption par Apple du Rich Communication Services (RCS) en 2024 pourrait atténuer la pression. RCS permettra la communication entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android grâce à des fonctionnalités telles que les médias en haute définition, les réactions emoji et les accusés de réception. Toutefois, le chiffrement des conversations entre iPhone et Android sera absent jusqu'à ce qu'Apple collabore avec l'association GSM pour ajouter le chiffrement de bout en bout, car Apple utilise le profil universel RCS plutôt que la version modifiée de RCS par Google.



Rappelons que, d'ici là, plusieurs applications multiplateformes, telles que WhatsApp, Telegram et Signal, sont disponibles pour les communications privées entre utilisateurs d'iPhone et d'Android. De quoi remplacer iMessage facilement et ce, depuis des années.