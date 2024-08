La FCC n'a pas aimé le blocage de Beeper Mini par Apple

Un commissaire de la FCC, Brendan Carr, a demandé une action antitrust contre Apple pour la fermeture systématique de l'application Beeper Mini qui permettait d'avoir iMessage sur Android.



Alors que le gouvernement des États-Unis a ouvert de nombreuses enquêtes antitrust sur le contrôle exercé par Apple sur l'App Store et ses services, tout comme l'UE qui a engendré des changements historiques chez Apple, il semble que le commissaire de la FCC ne comprenne pas tout à fait les nuances entre Apple et Beeper Mini.

Une fausse accusation ?

Une courte intervention de Brendan Carr a montré exactement les actions qu'il aimerait voir prises à l'encontre d'Apple, tout analysant assez mal la situation. Il semble considérer Beeper Mini comme une sorte de Robin des Bois volant iMessage du richissime Apple pour le livrer aux masses qui méritent des bulles bleues.

Selon lui, Apple ne propose iMessage que sur l'iPhone pour des raisons d'accessibilité, et le refus de la firme californienne d'autoriser Beeper Mini viole la partie 14 de ses règles relatives à l'accessibilité des services.



Carr suggère qu'Apple dégrade volontairement les messages provenant d'Android, par exemple en réduisant la résolution de l'image. Il ne semble pas connaître le cœur technique du SMS, ni les différences entre celui-ci et le protocole de messagerie maison d'Apple.



Le commissaire de la FCC ne mentionne pas non plus la promesse d'Apple de prendre en charge le RCS et de collaborer avec la GSMA pour développer le chiffrement pour le profil universel.

Today, I called for the @FCC to investigate whether Apple violated our Part 14 rules by blocking Beeper Mini - an app that enabled interoperability between iOS & Android messaging.



Beeper bridged the “blue bubble - green bubble” divide that Apple maintains as part of a broader… pic.twitter.com/vxefQZKDXb — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) February 12, 2024

M. Carr n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine. Le commissaire souhaitait auparavant qu'Apple et Google retirent TikTok pour des raisons politiques. Il considérait également que leur absence de réponse aux préoccupations concernant la Chine constituait une manœuvre antitrust.



Pour en revenir au sujet du jour, il paraît pour le moins étrange que des responsables politiques s'occupent des questions techniques autour des messageries, alors même qu'il existe de nombreuses alternatives comme WhatsApp, Signal, Messenger et autre, et que l'arrivée du RCS chez Apple devrait combler le manque qui a fait naître Beeper.