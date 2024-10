iMessage sur Android : Beeper exige un iPhone jailbreaké ou un Mac

1 com

Beeper, l'équipe à l'origine du support d'iMessage sur Android, n'a pas abdiqué face à Apple. Malgré la coupure de plusieurs accès permettant d'avoir les fameuses bulles blues sur un Android, la société a introduit une solution impliquant l'utilisation d'un iPhone jailbreaké pour permettre le fonctionnement de son service sur Android.



Ce nouveau développement fait suite à l'objection d'Apple concernant la méthode initiale de Beeper Mini, qui consistait à utiliser des serveurs iMessage avec des identifiants non autorisés (et attribués aux Android), ce qui a conduit au blocage du mécanisme original de l'application.

Beeper Mini mise le tout pour le tout

Depuis son lancement le 5 décembre, Beeper Mini a pu constater la force de frappe d'Apple, ce qui a conduit à l'exploration de diverses méthodes complexes pour restaurer la fonctionnalité de l'application, qui ont toutes été contrecarrées par la firme de Cupertino. La dernière stratégie en date nécessite soit un Mac, soit un ancien modèle d'iPhone pouvant être jailbreaké. Sans accès à l'un de ces appareils, les utilisateurs d'Android ne pourront pas utiliser Beeper Mini de manière optimale.

La méthode Mac

La méthode Mac est plus simple : les utilisateurs doivent se connecter pour obtenir un code d'enregistrement iMessage, mais les communications sont limitées aux interactions iMessage basées sur un e-mail et nécessitent un identifiant Apple.

La méthode jailbreak

Beeper Mini propose également d'utiliser un iPhone jailbreaké (modèles allant de l'iPhone 6 à l'iPhone X) pour générer un code d'enregistrement iMessage. Ce processus, qui implique l'utilisation d'un ordinateur Mac ou Linux pour le jailbreak et l'installation d'un outil Beeper, permet d'enregistrer les numéros de téléphone Android avec iMessage. Cette méthode garantit la pleine fonctionnalité de Beeper Mini, permettant aux utilisateurs d'Android d'apparaître comme des "bulles bleues" dans les conversations avec les utilisateurs d'iPhone. Toutefois, l'iPhone jailbreaké doit rester connecté au Wi-Fi et branché à la maison pour que le service soit continu. Ce qui est loin d'être parfait.



Vous n'avez pas d'iPhone "ancien" ? Beeper Mini offre la possibilité de louer ou d'acheter un iPhone jailbreaké préchargé, un service qui devrait être lancé au cours de l'année prochaine, en fonction de l'intérêt des clients.



Initialement, Beeper Mini utilisait les données de ses propres serveurs Mac, qu'Apple avait ciblés en raison de l'exposition des informations d'enregistrement entre des milliers d'utilisateurs. Avec la nouvelle approche, qui utilise des codes d'enregistrement uniques provenant d'un Mac ou d'un iPhone jailbreaké, il est théoriquement plus difficile pour Apple de différencier les véritables utilisateurs d'iMessage des utilisateurs de Beeper Mini.

Un dernier coup

L'équipe de Beeper Mini a déclaré qu'il s'agissait de sa dernière tentative pour maintenir l'application opérationnelle. Si Apple parvient à désactiver à nouveau Beeper Mini, cela marquera la fin de l'application. Néanmoins, ils pensent que leur solution d'iPhone jailbreaké pourrait être tolérée par Apple. La possibilité pour Beeper Mini de vendre ou de louer des iPhones jailbreakés reste incertaine, et la réaction d'Apple sera scrutée de près.



En outre, Beeper Mini a publié son logiciel de connexion iMessage en open source sur Github, ce qui permet à d'autres de poursuivre son développement s'ils le souhaitent.