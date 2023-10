iPhone : les États-Unis vont envoyer un message d'alerte de test à tous les Américains aujourd'hui

Face aux catastrophes naturelles, aux fusillades ou encore aux attaques terroristes, les Américains sont immédiatement alertés par une alerte d'urgence, une notification qui arrive sur leur iPhone ou smartphone Android quand ils se trouvent dans une zone précise. Aujourd'hui, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis et la Federal Communications Commission (FCC) ont annoncé faire un gigantesque test sur l'ensemble du territoire américain.

Des millions d'iPhone vont sonner en même temps

À 14h20 aujourd'hui, des millions d'iPhone aux États-Unis vont recevoir une alerte d'urgence avec une très forte sonnerie. Cette initiative de la FEMA et FCC a pour objectif de vérifier si le système d'alerte national via les smartphones fonctionne correctement pour prévenir d'une urgence. Le message qui s'affichera sur une forme de notification classique pourra s'afficher soit en anglais ou en espagnol, la langue sera en fonction de celle configurée sur l'iPhone.



Comme l'explique le communiqué de la FEMA, pour éviter la panique générale dans le pays, il sera bien précisé à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une alerte de test avec écrit en majuscule "CECI EST UN TEST".

Depuis plus de 10 ans, la FEMA utilise le système Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS) pour envoyer des notifications d'urgence authentifiées et valides au public via les mobiles grâce au système WEA. Ces alertes peuvent informer le public sur des incendies de forêt, des incidents naturels ou humains, des actions des forces de l'ordre, des conditions météorologiques graves...



Ces alertes sont en général géolocalisées, c'est-à-dire que les utilisateurs sont directement ciblés en fonction de l'antenne relais où est connecté leur iPhone ou mobile sous Android. Cela permet de distribuer l'alerte d'urgence uniquement aux personnes concernées et ne pas faire stresser pour rien un utilisateur qui se trouverait à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit qui pose un problème.

Que ce soit aux États-Unis ou en France, les notifications d'urgence peuvent être désactivées par les utilisateurs dans les réglages de l'iPhone puis dans "Notifications". Plusieurs alertes d'urgences s'affichent tout en bas de cette catégorie. Libre à vous de les activer ou non.



Toutefois, activer ces alertes est crucial pour plusieurs raisons :

L'information rapide peut vous permettre, ainsi qu'à vos proches, de prendre des mesures pour vous mettre en sécurité. Par exemple, en cas d'alerte pour une tornade, vous auriez le temps de trouver un abri. De même, les alertes AMBER aux États-Unis, qui concernent les enlèvements d'enfants, peuvent contribuer à résoudre ces situations plus rapidement en informant le public.

Les alertes peuvent également fournir des instructions ou des directives de la part des autorités locales sur la manière de réagir face à une situation d'urgence. Elles peuvent inclure des recommandations pour évacuer une zone, ou des informations sur les abris d'urgence, ou encore des instructions pour rester à l'abri.

Il y a aussi une responsabilité civique. En tant que membre de la communauté, être informé et prendre des mesures appropriées en temps d'urgence peut contribuer à la sécurité globale et à la réponse efficace de la communauté.

