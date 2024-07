French days : l'iPhone 15 Pro Max 256 Go est en promo !

Alors que nous sommes dans une période assez calme pour les ventes d'iPhone, les revendeurs se lâchent en offrant de belles réductions pour écouler plus rapidement les stocks. C'est le cas chez Rakuten France, le vendeur professionnel TmsFrance propose en ce moment l'iPhone 15 Pro Max en stockage 256 Go et finition Titane noir à 1179,99€ au lieu de 1479€, ce qui représente une promotion de -20%. Bien sûr, les frais de livraison sont offerts !



: Amazon rentre dans le jeu pour les French Days, voir plus bas.

Une promotion à saisir

Vous cherchez à renouveler votre iPhone ou quitter votre smartphone sous Android ? C'est peut-être le moment de prendre une décision avec cette belle réduction sur l'iPhone 15 Pro Max 256 Go en Titane noir (la couleur la plus populaire). Normalement commercialisé au tarif de 1479€, le dernier iPhone est disponible en ce moment au prix de 1179,99€ chez Rakuten, ce qui représente une belle remise par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ! Par exemple sur Amazon, le meilleur prix est de 1 359 €.



Comme le précise le vendeur (qui est noté 4,7/5 sur plus de 1000 ventes), il s'agit de la version européenne qui fonctionne sur les réseaux français et qui possède une garantie Apple de 12 mois. En ce qui concerne la livraison, celle-ci pourra être légèrement longue, il faudra attendre un délai de 2 à 4 jours ouvrés pour recevoir votre iPhone.

L'iPhone 15 Pro Max, le modèle qui rencontre le plus de succès dans la gamme iPhone 15

L'iPhone 15 Pro Max est le modèle phare de la dernière génération d'iPhone, proposé ici en version 256 Go et en coloris Titane noir, une option élégante et très prisée. L'iPhone 15 Pro Max est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED, une technologie d'affichage qui fournis des couleurs éclatantes et des noirs profonds, rendant chaque détail visuellement impressionnant. Sa taille de 6,7 pouces offre une immersion totale, que ce soit pour le visionnage de vidéos, la navigation sur le web ou les jeux.



Sous le capot, il est propulsé par la dernière puce A17 Pro d'Apple, qui assure des performances ultra-rapides et une efficacité énergétique optimale. Cette puce permet non seulement de gérer les tâches quotidiennes avec aisance, mais aussi de supporter des applications de réalité augmentée et des jeux gourmands en ressources graphiques.



Le système de caméras de l'iPhone 15 Pro Max est un autre point fort, il offre des capacités photographiques exceptionnelles grâce à un système multi-capteurs qui inclut un téléobjectif, un grand-angle et un ultra grand-angle. Cette configuration permet de capturer des images de haute qualité dans diverses conditions d'éclairage et pour différents types de photographie, de la macro aux paysages vastes.



L'iPhone 15 Pro Max intègre également une autonomie améliorée par rapport à ses prédécesseurs, grâce à une batterie optimisée qui promet de tenir toute la journée avec une seule charge, voire plus.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.