L'iPhone est toujours le chouchou des ados américains en 2022 avec 87% de parts de marché

C'est une donnée que nous avons déjà en tête, mais qui se confirme une fois de plus en 2022. Aux États-Unis, en moyenne 87 % des adolescents possèdent un smartphone floqué d'une pomme croquée. Un chiffre qui pourrait encore grimper dans les années à venir.

L'iPhone, roi du monde chez les jeunes et par conséquent chez les futurs adultes

C'est un fait, sur les dix dernières années, l'iPhone s'est créé une popularité monstre. C'est encore plus le cas chez les jeunes et surtout chez les adolescents américains où l'iPhone est devenu l'unique smartphone à être acheté en masse.



Dans une enquête semestrielle publiée par PiperSandler, on apprend que 87 % des adolescents interrogés possèdent un iPhone. Un chiffre gigantesque qui était déjà à ce niveau-là l'année dernière.



Pour rappel, en 2012, l'iPhone n'était qu'à 40 % sur cette cible de clients, preuve une fois de plus du travail effectué par la marque cette dernière décennie. Fait plutôt logique, 88 % d'entre eux estiment que leur prochain smartphone sera à nouveau un iPhone.

9 adolescents américains sur 10 possèdent un iPhone et 90 % d'entre eux ne souhaitent pas changer à l'avenir. Des données qui annoncent un avenir radieux pour tous les appareils de la marque, notamment avec l'écosystème mis en place qui offre de la simplicité à tous les étages.



Du côté de l'Apple Watch, on baisse en popularité avec "seulement" 31 % qui en possèdent une sur leur poignet. Il est vrai que les ados ne sont pas la cible première de cet appareil. Néanmoins, une fois n'est pas coutume, l'Apple Watch est la reine des montres connectées et écrase la concurrence.5.8 % des sondés qui ont une montre connectée au poignet n'ont pas une Apple Watch, ce qui est très maigre.



Ce sondage a été réalisé sur 14 500 adolescents avec un âge moyen de 15.8 ans, dans 47 État américains.