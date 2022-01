Popularité de l'iPhone : 87% des adolescents américains en possèdent un en 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

iPhone

Julien Russo

Réagir



Pour les adolescents, l'iPhone a toujours représenté le smartphone haut de gamme, celui qu'il faut avoir pour être populaire et avoir une bonne image auprès des autres au collège et au lycée. Visiblement, en 2022 la tendance reste toujours la même par rapport aux années précédentes. Le smartphone d'Apple est omniprésent dans les poches des adolescents !

87% des jeunes Américains ont un iPhone

Selon le dernier rapport de Piper Sandler, l'iPhone rencontre un énorme succès auprès des jeunes de moins de 18 ans. Dans une enquête qui a permis de récolter les réponses de 10 000 personnes, il s'avère que 87% des adolescents possèdent un iPhone (la génération du smartphone n'est pas précisée).

À la question "quel est le prochain modèle que vous souhaitez ?", 88% des participants répondent qu'ils souhaitent rester dans l'écosystème Apple et ne pas aller sur un smartphone sous Android.



Piper Sandler qui réalise cette enquête tous les ans affirme que c'est la première fois qu'on remarque une attractivité comme celle-ci envers l'iPhone.

Les chiffres de 87% de propriétaires d'iPhone et de 88% d'intentions d'achat d'un iPhone sont proches des records de notre enquête. Nous considérons que la pénétration et l'intention élevées sont importantes pour un marché des smartphones haut de gamme qui arrive à maturité. En outre, ces tendances sont encourageantes alors que la société continue de lancer de nouveaux iPhone compatibles 5G, qui pourraient constituer un rafraîchissement important du cycle de produit. Nous pensons que ces tendances positives peuvent également être un catalyseur pour une croissance supplémentaire des services, car la base d'installation du matériel Apple continue de croître.

Ce genre d'enquête est une bonne nouvelle pour Apple puisqu'en attirant les adolescents dans son écosystème, ils s'habituent aux systèmes d'exploitation, aux services populaires comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+...

Pour la plupart, dès qu'ils deviendront adultes et que leurs premiers salaires tomberont ils réfléchiront en priorité à prendre un iPhone plutôt qu'un smartphone Android !



Cette préférence des adolescents pour l'iPhone n'est pas anodin, car la firme de Cupertino fait tout pour familiariser les plus jeunes à iOS. C'est en partie pour cela qu'Apple a éliminé tous les iPod de son catalogue, sauf... l'iPod Touch !

En effet, ce modèle permet aux plus jeunes (qui n'ont pas encore l'âge d'avoir un iPhone) d'avoir leur "premier contact" avec iOS et donc de découvrir le système d'exploitation pour plus tard l'utiliser sur leur premier iPhone.

L'Apple Watch rencontre un peu moins de succès

La montre connectée d'Apple attire, mais largement moins que l'iPhone. L'enquête révèle que l'intention d'achat d'une Apple Watch dans les 6 prochains mois est de 15%, une légère évolution comparée aux 13% d'intention d'achat en 2020.

Les adolescents ont été 30% à affirmer avoir l'Apple Watch sur leur poignet au quotidien !



Source