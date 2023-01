Selon une étude, 87% des Français possèdent un smartphone (+3% par rapport à 2020)

Le smartphone a bouleversé notre quotidien, il nous permet de réaliser des conversations vidéos, d'avoir un accès permanent à l'actualité, de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de passer du temps sur nos jeux préférés... Si les smartphones ont pris du temps à être adoptés par tous les Français, c'est aujourd'hui en 2023 un carton plein !

87% des Français ont un smartphone

Selon un récent rapport du Baraomètre numérique réalisé par l'Arcep (le régulateur des télécoms) pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires et le Conseil général de l'économie, les Français ont quasiment tous un smartphone entre leurs mains. Les statistiques sur la possession de smartphone ne cessent d'évoluer en France, année après année, on constate une forte progression pour les personnes qui obtiennent pour la première fois un smartphone.



Cette étude prend en compte les adolescents à partir de 12 ans, elle se base sur un échantillon de moins de 4 200 personnes. Pour optimiser les résultats, l'étude a cherché à avoir des profils de tous les âges et classes sociales afin d'obtenir des données représentatives des Français.

Parmi les chiffres à retenir sur l'utilisation des smartphones au quotidien par les Français :

92% l'utilisent pour une navigation sur internet (ouverture de page, lecture des mails, consultation des sites des commerçants en ligne, site d'actualité...)

(ouverture de page, lecture des mails, consultation des sites des commerçants en ligne, site d'actualité...) 89% l'utilisent pour les messages instantanés , souvent chiffrés de bout en bout (WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, iMessage...)

, souvent chiffrés de bout en bout (WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, iMessage...) 78% l'utilisent pour téléphoner par des appels vocaux basiques ou des appels VoIP via les applications de messageries qui le permettent

L'étude s'est aussi intéressée aux Français qui possèdent une box internet et un téléviseur à leur domicile. 83% des sondés affirment avoir au moins une télévision chez eux ainsi que de la réception de flux IPTV via la box de leur FAI.

Les enceintes connectées deviennent plus populaires

Elles font un carton monumental aux États-Unis, mais un peu moins en Europe où les achats sont moins nombreux. De plus en plus de Français investissent dans une ou plusieurs enceintes connectées, l'étude affirme que 27% des foyers en France possèdent une enceinte connectée avec un assistant vocal intégré. C'est une nette évolution, car cette statistique était de 19% en 2020 et seulement 9% en 2019.

En 2020, la distanciation sociale avait entraîné une hausse importante de l’équipement numérique des foyers. Smartphone, tablettes, objets connectés et même téléphone fixe avaient pris une place plus importante au quotidien.

Les fabricants de smartphones, enceintes connectées, tablettes, montres connectées... ont encore de beaux jours devant eux. Grâce au marketing et au bouche-à-oreille, de plus en plus de Français et de personnes dans le monde n'hésitent plus à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des appareils modernes qui viendront leur apporter un meilleur confort au quotidien.



