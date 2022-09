Gurman confirme la plus grande batterie des iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront dotés de batteries encore plus grandes, selon Mark Gurman de Bloomberg, probablement pour compenser la consommation d'énergie accrue de l'écran toujours actif, le fameux always-on. C'est aussi pour annoncer une autonomie accrue sur les iPhone les plus chers de l'histoire.

Une meilleure autonomie sur l'iPhone 14 Pro

Après les AirPods Pro 2 et le casque Reality Pro, Mark Gurman indique dans sa lettre d'information "Power On" que les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront équipés de batteries plus grandes et que les appareils paraîtront, en conséquence, "légèrement plus grands dans l'ensemble". Bien qu'une plus grande autonomie soit toujours un souhait prioritaire pour les clients, l'inclusion d'une batterie plus grande sur les iPhones haut de gamme de cette année est probablement un résultat direct de l'intégration d'un écran à affichage permanent. Ce fût exactement le cas sur l'Apple Watch 5 qui conservait la même durée d'utilisation avec son écran always-on, malgré une batterie plus imposante.



D'après plusieurs fuites et indices, on s'attend à ce que les prochains modèles iPhone 14 Pro soient dotés d'un écran toujours actif qui affichera les informations essentielles et les éléments visuels de l'écran de verrouillage d'iOS 16. L'écran toujours actif affichera des informations telles que l'heure, la date et les widgets et inclura des versions assombries de certains fonds d'écran personnalisés par l'utilisateur.

Apple sera en mesure de proposer un affichage toujours actif sur les prochains iPhones grâce à la nouvelle technologie d'affichage OLED. Alors que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max prennent en charge une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120 Hz, ces derniers ne descendent que jusqu'à 10 Hz. Sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, les panneaux OLED devraient descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui permet d'économiser la batterie lorsque des informations statiques sont toujours affichées. En raison de l'écran OLED plus pointue, la fonctionnalité d'affichage permanent devrait rester une exclusivité de l'iPhone 14 Pro, tout comme la nouvelle découpe pour Face ID qui remplacera l'encoche. Sauf à passer par le jailbreak iOS 16...



Pour compenser l'allumage de l'écran en permanence, Apple a donc opté pour de meilleures batteries. Et pour aller plus loin, et améliorer l'autonomie, la firme mise sur la nouvelle puce A16 Bionic, toujours plus efficiente.



Apple devrait annoncer ses quatre nouveaux iPhone 14 lors du keynote qui aura lieu le mercredi 7 septembre. La gamme comprendra un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. La nouvelle gamme marquera la fin du format "mini" de 5,4 pouces, introduit pour la première fois avec la série iPhone 12 et amélioré avec l'iPhone 13 l'année dernière.