L’Apple Event de mardi a été enregistré à l’iPhone, mais avec un coup de pouce !

Souvenez-vous, le 31 octobre 2023, après avoir diffusé son événement « Scary Fast », Apple révélait que la totalité de l’événement avait été filmé avec des iPhone. Cette révélation avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, car personne ne se serait douté de cette initiative. Cette semaine, Apple a révélé que l’événement de mardi après-midi avait aussi été filmé à l’iPhone, mais avec un petit coup de pouce !

Apple a utilisé des objectifs Panavision attachés aux caméras des iPhone

L'événement « Let Loose » de mardi après-midi a été filmé avec un iPhone 15 Pro Max, tout comme l'avait été l'événement des MacBook en octobre 2023. Cependant, cette fois-ci, pour donner un coup de pouce à la qualité d'image, Apple a collaboré avec Panavision, une référence dans l'industrie du cinéma.



L'iPhone a été équipé d'un système spécial, le "Lens Relay System", permettant d'accrocher des objectifs de cinéma par-dessus les caméras arrière de l’iPhone. Grâce à cette technologie, des scènes avec une faible profondeur de champ ont été capturées avec une clarté impressionnante. C'est une prouesse, car obtenir ce genre d'effet avec un smartphone sans accessoire supplémentaire est tout sauf facile.

Comment ça fonctionne ?

Les objectifs de Panavision sont conçus pour produire une image optique de très haute qualité, généralement utilisée dans le cinéma professionnel. Lorsqu'ils sont adaptés sur un iPhone à l'aide du système Lens Relay, ils génèrent une image intermédiaire, (ou "image aérienne") juste avant qu'elle n'atteigne le capteur de l'iPhone. Cette image aérienne est essentiellement une projection de ce que l'objectif a capturé, suspendue dans l'air à un certain point focal que le capteur de l'iPhone peut ensuite capter et convertir en données numériques.



Ce mécanisme permet d'utiliser la précision optique des objectifs de cinéma pour améliorer la qualité des images capturées par l'iPhone, offrant une meilleure résolution, une gestion des couleurs plus précise et une profondeur de champ contrôlée. C'est un peu comme si l'iPhone prenait une photo d'une autre photo très détaillée et de haute qualité projetée devant lui. Cela permet de tirer parti des avancées technologiques en matière d'optique de Panavision tout en utilisant la technologie numérique et la portabilité de l'iPhone. Résultat : des images d'une qualité cinématographique, stockées au format Apple ProRes Log. Ce format qui appartient à Apple est idéal pour la post-production, car il conserve une grande fidélité des couleurs et une large plage dynamique.



Apple a reconnu que même si l'ajout des objectifs Panavision n'est pas toujours nécessaire, comme lors de l'événement "Scary Fast" d'octobre, la différence de qualité était incontestable pour cette occasion.



Source