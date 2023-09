Les AirPods Pro 2 passeront en premier à l'USB-C

En marge de l'iPhone 15 et, dans une moindre mesure, de l'Apple Watch 9, Apple prévoit de mettre à jour les AirPods Pro avec un boîtier de charge USB-C. Lors du keynote "Wonderlust" prévu le mardi 12 septembre, l'entreprise présentera une nouvelle version de ses écouteurs haut de gamme, mais sans aucune autre modification matérielle selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

Les AirPods Pro, avant les autres

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", dans laquelle nous avons eu vent du futur iPad Pro 2024 et de son Magic Keyboard nouvelle génération, le journaliste qu'Apple finira par ajouter des ports USB-C à tous les AirPods de sa gamme, mais il suggère que les AirPods Pro seront le premier modèle à recevoir l'étui de charge mis à jour.

Notre confrère a précédemment indiqué qu'Apple annoncerait une mise à jour des AirPods avec un boîtier de charge USB-C en même temps que les nouveaux iPhone 15, qui devraient tous passer du Lightning à l'USB-C, sans pour autant préciser de quel modèle il s'agit. AirPods 2, AirPods 3 ou AirPods Pro 2. On aurait d'ailleurs aimé une gamme plus claire avec des AirPods, AirPods Plus et AirPods Pro.



Quoi qu'il en soit, de nouvelles fonctionnalités arrivent pour les AirPods Pro avec la sortie d'iOS 17, mais elles seront uniquement logicielles. En outre, de nouvelles capacités d'aide auditive sont attendues au cours de l'année à venir. Gurman a déclaré qu'il s'attendait également à ce que les modèles AirPods bas de gamme fassent l'objet d'une réduction de prix lorsque l'USB-C se généralisera au reste de la gamme. Les AirPods 2 sont actuellement vendus 159 euros, sauf promotion comme celle d'Amazon à 125 euros.

