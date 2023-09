Pourquoi il faut des AirPods Plus à la place des AirPods 3

La gamme d'écouteurs d'Apple s'est largement complexifiée depuis la sortie des AirPods originaux en 2016. Avant cela, il n'y avait que les EarPods, un accessoire filaire fourni avec les iPhone. Mais depuis quelques années, Apple a ajouté de nombreux modèles, si bien qu'elle vend actuellement les AirPods 2, les AirPods 3 et les AirPods Pro 2, sans compter le casque AirPods Max. Mais comment s'y retrouver pour le client lambda ? En effet, si les AirPods Pro avaient du sens après la sortie des AirPods classiques, l'arrivée des AirPods 3 a tout chamboulé. Voici notre proposition.

Apple veut une gamme large

Apple souhaite que n'importe quel client puisse trouver une paire d'écouteurs sans fil, pratiquement quelque soit son budget. C'est pour cela que l'entreprise conserve les AirPods 2 apparus en mars 2019. La logique est la même sur les autres segments avec plusieurs générations d'iPhone, d'iPad ou de Mac en vente en même temps.



Vendus initialement 179 euros, les écouteurs d'entrée de gamme sont désormais à 159 euros, réprésentés par la version 2 (souvent en promotion à 99 euros). Apple a ensuite commercialisé les AirPods Pro fin 2019, à 279 euros. Ils ont ajouté la réduction de bruit active, le son audio spatial ainsi que des embouts en silicone, tout en revoyant le design avec une tige plus courte.



Fin 2021, la firme a lancé les AirPods 3, reprenant le design et les caractéristiques techniques des "Pro", mais sans la réduction de bruit. Une bonne idée pour les clients n'aimant pas les intra-auriculaires, à un prix intermédiaire de 209 euros (ou 219 euros avec le boîtier de recharge MagSafe).



C'est là que la dénomination commerciale nous semble hasardeuse, car les AirPods 2 et les AirPods 3 cohabitent, tandis que les AirPods Pro 2 lancés fin 2022 ont enterrés les AirPods Pro originaux.

AirPods Plus et AirPods Ultra

Pour simplifier la grille de lecture, nous proposons à Tim Cook et ses amis de renommer les AirPods 3 en AirPods Plus. En effet, ce serait plus facile et plus cohérent avec les autres produits de la marque qui reprennent souvent ces qualificatifs (Pro, Max, Plus, Ultra, Air, etc). On pourrait même imaginer un modèle encore au-dessus du casque AirPods Max, avec une finition en titane par exemple, appelé AirPods Pro Ultra.



Ainsi, Apple aurait une gamme d'écouteurs bien plus claire qu'actuellement (cf comparateur AirPods) :

AirPods (de base)

(de base) AirPods Plus (avec un son de meilleur qualité)

(avec un son de meilleur qualité) AirPods Pro (avec réduction de bruit et quelques fonctionnalités exclusives)

(avec réduction de bruit et quelques fonctionnalités exclusives) AirPods Max (un casque haut de gamme)

(un casque haut de gamme) AirPods Ultra (un casque de luxe)

Rappelons à toute fin utile que tous les AirPods partagent le même ADN, à savoir un design sobre, un appairage simple avec tous les appareils Apple, l'accès à l'assistant Siri, la possibilité de passer des appels ou encore une recharge par le biais d'un boîtier / étui.



Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ? En attendant, sachez qu’Apple doit présenter de nouveaux AirPods avec port USB-C lors du keynote de la rentrée consacré en grande partie aux iPhone 15.