Voici pourquoi il ne faut pas voler les AirPods

Si les AirTags d'Apple sont efficaces pour aider les gens à retrouver leurs objets perdus, d'autres produits Apple fonctionnent également avec le réseau Localiser, notamment les AirPods. En effet, une femme qui avait perdu ses écouteurs sans fil dans un avion les a retrouvés au domicile d'un employé de la compagnie aérienne.

Elle retrouve ses AirPods perdus

Comme le rapporte CNN, Alisabeth Hayden a perdu ses AirPods Pro après un vol entre Tokyo et San Francisco. Après avoir atterri à l'aéroport international de la ville située en Californie, elle s'est rendu compte qu'elle avait oublié sa veste en cuir sur son siège. Cependant, l'hôtesse de l'air a refusé de la laisser retourner à son siège pour récupérer sa veste.

Au lieu de cela, la personne lui a dit qu'elle lui apporterait la veste. L'hôtesse de l'air a effectivement rapporté la veste, mais Mme Hayden ne s'est rendu compte de l'absence de ses AirPods qu'après avoir embarqué sur un autre vol à destination de Seattle.

Les poches étaient ouvertes et mes AirPods avaient disparu.

Qu’a cela ne tienne, comme les AirPods d'Apple sont localisables, Hayden a utilisé l'application pour voir où se trouvaient ses chers écouteurs sans fil. Alors que les AirPods se trouvaient toujours à l'aéroport de San Francisco, ils ont été transférés dans une autre section de l'aéroport. Quelques heures plus tard, les AirPods ont été localisés à une adresse résidentielle à San Mateo, dans la région de la Baie.



La femme a contacté la compagnie United et l'aéroport de San Francisco pour signaler l'incident, mais rien n'a été fait. Heureusement, elle a contacté la police et a reçu l'aide d'un détective travaillant pour la police de San Mateo. Ensemble, ils ont suivi les AirPods jusqu'au domicile d'un employé contractuel de l'aéroport qui charge la nourriture dans l'avion.

Quelques jours plus tard, le détective l'a rappelée pour lui dire que l'employé avait été interrogé. Il avait nié avoir les AirPods, jusqu'à ce qu'on lui montre les captures d'écran de suivi à son domicile - à ce moment-là, il a déclaré qu'ils lui avaient été donnés par l'un des personnes chargées de nettoyer les cabines de l'avion.



Près de deux semaines plus tard, la femme a récupéré ses AirPods Pro, mais dans un piteux état. Après plusieurs plaintes, United lui a remboursé un peu plus de 270 dollars pour acheter de nouveaux écouteurs, ainsi que 5 000 miles bonus en guise d'excuses. Même si les AirPods ne sont pas aussi chers qu'un iPhone ou un iPad, c’est toujours très embêtant de perdre ses AirPods, surtout quand ils ont été volés.



Qui a déjà perdu un appareil Apple qu'il a retrouvé par la suite grâce à la géolocalisation ?