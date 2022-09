Voici pourquoi les embouts des AirPods Pro 2 sont différents des AirPods Pro 1

Apple a expliqué pourquoi les nouveaux embouts en silicone des AirPods Pro de deuxième génération ne sont pas officiellement compatibles avec les AirPods Pro originaux. Une mauvaise surprise car les deux générations d’écouteurs sont identiques visuellement (à part un capteur noir en plus).

Pas incompatibles mais…

Dans un document d'assistance mis à jour, Apple a déclaré que les embouts des AirPods Pro d'origine ont un "maillage sensiblement plus dense" que les embouts de deuxième génération. Apple n'a pas fourni de détails supplémentaires, mais la densité du maillage pourrait entraîner des différences acoustiques.

Les embouts ont été conçus spécifiquement pour leur génération d'AirPods Pro, afin d'offrir une expérience audio de la plus haute fidélité. Par conséquent, utilisez les embouts d'oreille livrés avec vos AirPods Pro. Les embouts AirPods Pro (1ère génération) ont une maille sensiblement plus dense que les embouts AirPods Pro (2ème génération).

Malgré les différences de maillage, les embouts de deuxième génération s'adaptent aux AirPods Pro originaux, ils sont donc toujours physiquement compatibles.



Les embouts de deuxième génération sont disponibles dans quatre tailles dont une nouvelle option XS, tandis que les embouts d'origine restent disponibles uniquement en taille petite, moyenne et grande. Les deux générations d'embouts sont disponibles sur Amazon à partir de 6€ et dans différents coloris.



Les nouveaux AirPods Pro 2022 ont été lancés ce jour. Retrouvez les premiers tests et avis offrant un aperçu des améliorations apportées à la qualité du son, à l'annulation active du bruit, à l'autonomie de la batterie, et plus encore. Le prix des AirPods Pro de deuxième génération est désormais de 299€.

