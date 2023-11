Vrai et faux AirPods Pro, il y a une différence flagrante aux rayons X

S'il y a un marché sur lequel les contrefaçons rencontrent un gigantesque succès à travers le monde, c'est bien celui des écouteurs sans fil. Comme d'habitude, les acteurs majeurs de ce secteur imitent à la perfection les AirPods d'Apple. Au premier regard, il n'est pas toujours facile de détecter de faux AirPods, toutefois il devient facile de les identifier aux rayons X comme le révèle un journaliste.

Les faux AirPods se remarquent facilement de l'intérieur

La contrefaçon représente un fléau pour beaucoup d'entreprises dans le monde. L'industrie des écouteurs sans fil n'est pas épargnée, en particulier les AirPods d'Apple, célèbres pour leur design épuré et leur performance. Visuellement et fonctionnellement, les contrefaçons peuvent sembler identiques aux originaux, mais une analyse plus approfondie, notamment par rayons x, révèle une tout autre réalité.



Comme nous l'explique Jon Bruner de Lumafield, les scanners CT industriels, utilisés pour inspecter et affiner les conceptions des produits électroniques, sont désormais en première ligne de la lutte contre la contrefaçon. Ces appareils sophistiqués permettent de déceler avec précision les produits authentiques des imitations. Par exemple, une étude interne de la structure des adaptateurs d'alimentation AirPods Pro met facilement en évidence des différences flagrantes.

Vrai AirPod à gauche, faux AirPods au milieu et à droite



Les contrefaçons d'AirPods sont souvent équipées de batteries lithium-ion de moins bonnes qualités, présentant des risques pour l'utilisateur, contrairement aux originaux qui bénéficient d'une miniaturisation et d'une ingénierie de précision remarquable. De plus, là où les circuits des AirPods authentiques sont conçus pour offrir une gamme complète de fonctionnalités, les copies se contentent de circuits simplifiés, réduisant ainsi l'étendue de leurs capacités.



Non seulement la qualité de construction est nettement inférieure dans les contrefaçons, mais ces dernières utilisent parfois des poids internes pour imiter le poids des originaux, affectant l'expérience tactile et la durabilité du produit. Comme nous l'explique le journaliste Jon Bruner, le choix entre un produit authentique et une contrefaçon va bien au-delà du prix. Il impacte la fiabilité et la tranquillité d'esprit des consommateurs.



Grâce à la technologie des rayons X, on ouvre une fenêtre sur l'ingénierie cachée derrière les appareils que nous tenons pour acquis, rappelant ainsi l'importance de privilégier les produits originaux, tant pour leur qualité supérieure que pour notre propre sécurité.