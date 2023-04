1 000 paires de faux AirPods et des imitations d'Apple Watch ont été saisies à Washington

Les produits Apple sont non seulement prisés pour leurs performances et leur design, mais aussi pour leur qualité supérieure. Cependant, cette renommée suscite également l'envie des contrefacteurs qui cherchent à profiter de la popularité de la marque pour vendre des produits contrefaits. Malheureusement, le phénomène de la contrefaçon des produits Apple ne cesse de prendre de l'ampleur avec des répercussions néfastes pour les consommateurs, les fabricants et la marque elle-même.

Une saisie spectaculaire au port de Washington D.C.

Par bateau ou par avion, les contrefaçons arrivent de partout, mais heureusement les autorités américaines réalisent des contrôles stricts qui permettent d'intercepter un maximum de cargaisons afin que les stocks ne se répandent pas aux États-Unis. Selon un récent rapport de NBC, des responsables de l'aéroport international de Washington Dulles ont réussi à saisir 1 000 AirPods contrefaits ainsi qu'une grande quantité d'imitations d'Apple Watch !



Selon les agents de douanes, les 290 000 $ de faux produits Apple étaient minutieusement emballés pour donner l'impression qu'il s'agissait d'une cargaison officielle. Ils étaient dans un packaging simple et blanc comme c'est toujours le cas avec les produits Apple.

Le rapport explique que le 15 mars à l'aéroport international de Dulles, des agents ont examiné quatre marchandises qui avaient été livrées depuis la Chine à une adresse dans le comté de Fairfax, en Virginie. Selon un avis du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, les colis comprenaient chacun 1 000 faux AirPods Pro et environ 50 Apple Watch, dont les modèles récents (Series 8 et Ultra).



Les experts en commerce international des Centres d'excellence et d'expertise des machines (CEE) ont analysé pendant un long moment les photographies des articles et ont constaté qu'il s'agissait de contrefaçons. Ils ont déterminé que le prix de détail suggéré du produit serait d'environ 290 000 $, autrement dit, ça aurait été le jackpot pour la personne qui devait recevoir ces stocks de Chine !

Apple a réagi avec iOS 16

Les AirPods sont sans aucun doute les produits qui sont les plus contrefaits. Pour aider les consommateurs à détecter si leur paire d'AirPods est une fausse, Apple a mis en place une alerte automatique au sein d'iOS 16. Aujourd'hui, si vous connectez de faux AirPods à votre iPhone, vous pourrez vous en servir, mais vous aurez un avertissement pour vous indiquer que ce ne sont pas des AirPods originales.



Apple a déclaré précédemment qu'elle collaborait avec "les forces de l'ordre, les douanes, les commerçants, les entreprises de médias sociaux et les sites de commerce électronique" dans le monde entier afin de supprimer les listes de produits contrefaits. Apple a reconnu la dangerosité des faux produits qui viennent le plus souvent d'usines chinoises, la firme de Cupertino a affirmé que les performances sont toujours bien inférieures à ses propres produits.