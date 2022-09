iOS 16 peut détecter les faux AirPods !

iOS affiche déjà des alertes aux utilisateurs lorsqu'un écran d'iPhone contrefait est détecté. Pour aller plus loin, il semble qu'Apple soit sur le point de passer à l'étape suivante, cette fois avec les AirPods. Avec la publication d'iOS 16 RC aux développeurs hier soir, un utilisateur a découvert que le système alertera désormais les clients en cas de contrefaçon d'AirPods.

Apple alerte en cas de clones d'AirPods

La toute dernière version Release Candidate d'iOS 16 peut donc détecter les AirPods contrefaits, qui deviennent très populaires dans le monde entier. Certains de ces faux sont des répliques identiques des AirPods originaux, et ils peuvent même déclencher certaines fonctionnalités du système, comme l'appairage automatique et l'indicateur de batterie. De véritables clones.



Avec la nouvelle version du système d'exploitation, l'iPhone et l'iPad alerteront les utilisateurs lorsqu'ils tenteront d'appairer des contrefaçons d'AirPods.

Ces écouteurs n'ont pas pu être vérifiés en tant que véritables AirPods et peuvent ne pas se comporter comme prévu.

Un bouton "En savoir plus" devrait rediriger les utilisateurs vers un article de support sur le site web d'Apple avec plus de détails sur la façon d'identifier les AirPods originaux. L'alerte donne également à l'utilisateur l'option "Ne pas connecter". Cependant, du moins pour l'instant, rien n'indique qu'Apple bloquera le fonctionnement de ces AirPods contrefaits. On ne sait pas comment Apple fait le distinguo entre des clones et des écouteurs tiers lambdas.

Les nouveaux AirPods Pro 2

Lors de l'événement Apple d'hier, la société a également dévoilé la deuxième génération des AirPods Pro. En plus des nouvelles fonctionnalités ajoutées aux écouteurs sans fil comme la puce H2 qui améliore la qualité sonore, l'autonomie, la réduction de bruit et le mode Transparence, Apple permettra désormais aux consommateurs de graver leurs propres Memoji sur le boîtier des AirPods.



D'après le code d'iOS 16 RC, les AirPods Pro 2 avec un message ou un Memoji gravé sur l'étui aura une empreinte numérique qui permettra au système d'afficher tout cela lors de l'appairage des AirPods avec l'iPhone et l'iPad. Un détail qui tue.