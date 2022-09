La Release Candidate d'iOS 16, tvOS 16 et watchOS 9 est disponible

C'était encore le feu ce soir avec l'Apple Event de rentrée ! Comme à son habitude, après l'annonce de nouveaux produits dont la gamme iPhone 14, Apple libère ses nombreuses Release Candidate (anciennement Golden Master), des versions logicielles pratiquement finales après des mois de bêta. Ainsi, iOS 16, tvOS 16 et watchOS 9 sont disponibles dès maintenant (seulement pour les développeurs). Apple publiera la version grand public dans quelques jours, et macOS 13 Ventura dans un moins environ, certainement après un autre keynote dédié au Mac et à l'iPad. iPadOS 16 est d'ailleurs décalé d'un mois également.

Les versions Release Candidate sont disponibles

L'ensemble des développeurs qui sont inscrits au programme bêta d'iOS 16, de tvOS 16 et de watchOS 9 peuvent dès maintenant télécharger la Release Candidate avant la sortie de la version finale, certainement prévue pour la semaine prochaine.



Pour savoir ce que contiennent ces mises à jour, consultez nos articles :



La RC est l'équivalente de la bêta ultime, c'est-à-dire qu'elle inclut tous les correctifs nécessaires à son déploiement à grande échelle. Les développeurs doivent l'installer pour vérifier que tout est correct. Si tout va bien, Apple publiera la même version pour ses clients, sinon elle proposera une seconde révision.

Comment télécharger la Release Candidate d'Apple ?

Pour télécharger l'une de ces nouvelles mises à jour, c'est comme d'habitude. Si vous avez le profil d'approvisionnement installé sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans l'application Réglages > Mise à jour logicielle pour installer la Golden Master d'iOS 16. Idem pour tvOS 16 sur Apple TV.



Pour watchOS 9, il suffit de vous rendre dans l'application "Watch" depuis l'iPhone appairé, tout en s'assurant que la montre a au moins 50% de batterie et qu'elle est branchée sur son chargeur.



Pour rappel, il a été confirmé il y a quelques minutes que iOS 16 et ses amis seront lancés en version finale dès la semaine prochaine !