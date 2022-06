Comment installer tvOS 16 bêta pour profiter des nouveautés

Medhi Naitmazi

Outre iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS 13, Apple a également publié la première version bêta de tvOS 16 cette semaine. Si vous vous demandez comment installer la nouvelle version du système d'exploitation tvOS sur votre Apple TV, voici comment le faire assez simplement, en tout cas si vous avez un Mac. La version bêta publique arrivera bientôt, nous avons déjà prévu le coup dans cet article

Quelles nouveautés sur tvOS 16 ?

tvOS 16 n'est pas vraiment une mise à jour majeure, mais elle apporte encore une fois de quelques améliorations pour les boîtiers Apple TV. Il s'agit principalement de HomeKit qui est toujours plus performant. Selon le site web d'Apple, tvOS 16 améliore également la "connectivité inter-appareils" avec plus d'intégration entre l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Enfin, il offre la prise en charge multi-utilisateurs avec des informations d'identification distinctes.



Malheureusement, à ce stade, il est difficile de savoir ce qu'il y a d'autre de nouveau dans tvOS 16, car Apple l'a à peine mentionné lors de la keynote.



Si vous voulez obtenir un aperçu de tvOS 16 avant sa sortie officielle, il y a deux façons de le faire.

Bêta publique de tvOS 16

Le plus simple pour installer tvOS 16 bêta (build 20J5299n) sur votre Apple TV est d'utiliser l'option bêta publique, qui sera bientôt disponible pour tout le monde. D'ici quelques semaines, vous pourrez vous rendre sur le site beta.apple.com pour vous inscrire avec votre identifiant Apple (de préférence celui que vous utilisez avec votre Apple TV).

Après cela, procédez comme suit :

Ouvrez l'app Paramètres de votre Apple TV Entrez dans le menu Système Cliquez sur Mises à jour logicielles Activer l'option « Obtenir des mises à jour bêta »

Avec cette option activée, vous pourrez obtenir la dernière version bêta publique de tvOS disponible à chaque visite dans ce menu. Ensuite, il suffit de le télécharger et de l'installer, et votre Apple TV fera le reste.

La bêta développeur de tvOS 16

Pour les personnes qui veulent installer tvOS 16 en version bêta développeurs sur Apple TV, le processus est plus complexe et nécessite un Mac. Comme l’an dernier avec tvOS 15.

Tout d'abord, il vous faut obtenir le bon profil pour activer les mises à jour bêta de tvOS 16 sur votre Apple TV. Pour ce faire, accédez au site Web des développeurs Apple via votre Mac et allez à la page Downloads. Téléchargez le profil bêta tvOS 16 sur votre ordinateur en cliquant sur « Installer le profil ».

Vous aurez également besoin de la dernière version de Xcode 14 bêta (également disponible sur le site d'Apple dans l'onglet Applications) et du logiciel Apple Configurator 2, qui est disponible sur l'App Store.



Avec le profil et tous les logiciels téléchargés sur votre Mac, procédez comme suit :

Ouvrez Xcode 14 Cliquez sur le menu « Window », puis sur « Devices and simulators » Ouvrez l'app Paramètres de votre Apple TV Entrez dans le menu Télécommandes et appareils Cliquez sur Application et appareils à distance

Sous « Devices and simulators » sur votre Mac, vous devriez voir votre Apple TV dans la liste. Sélectionnez-la et cliquez sur le bouton « Pair ».



Entrez ensuite le code de vérification qui apparaîtra sur votre téléviseur. Après avoir jumelé votre Apple TV à votre Mac, procédez comme suit :

Ouvrez "Apple Configurator 2" Double-cliquez sur votre Apple TV Cliquez sur le bouton "Ajouter (+)", puis sur "Profil" Trouvez et sélectionnez le profil bêta tvOS que vous avez téléchargé sur votre Mac

L'Apple TV vous demandera alors de confirmer l'installation du profil. Ensuite, vous pouvez aller dans Paramètres > Système > Mises à jour logicielles et vérifier les mises à jour pour télécharger tvOS 16 en bêta développeurs.

Quelles différences bêta développeur et publique ?

Apple publie généralement la même version pour les développeurs et les utilisateurs du programme logiciel bêta d'Apple, mais à quelques jours d'intervalle. Le constructeur veut s'assurer que la version ne contienne pas trop de bugs pour les utilisateurs grand public. Cela évite de potentiels gros bugs, ce qui est très cool important car il n'y a aucun moyen de restaurer ou de rétrograder l'Apple TV.

Compatibilité TvOS 16

Enfin, sachez que tvOS 16 nécessite une Apple TV HD (2015) ou une Apple TV 4K (2017 ou 2021).