Apple lance la bêta 3 de macOS 13.4, watchOS 9.5 et tvOS 16.5

Apple n'a pas seulement publié iOS 16.5 bêta 3, mais aussi un nouveau firmware de test pour le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV. Si vous êtes développeur sur l'une des plateformes en question, vous pouvez dès maintenant installer la bêta 3 de macOS Ventura 13.4, tvOS 16.5 et watchOS 9.5. Comme d'habitude, les testeurs publics devront patienter un peu plus longtemps.

Les développeurs sont invités à mettre à jour

Depuis quelques instants, les développeurs sur les plateformes Apple peuvent télécharger de nouvelles bêtas diffusées par l'entreprise. Voici les mises à jour qui ont accès à la bêta 3 dès ce soir :

macOS Ventura 13.4

watchOS 9.5

tvOS 16.5

Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lieu dans les jours à venir, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre Apple Watch, Apple TV ou Mac.

Dès que nous en saurons plus sur les nouveautés de tvOS 16.5, watchOS 9.5 et macOS 13.4 bêta 2, nous mettrons à jour cet article avec une liste complète des changements apportés par la firme !



Les deux premières versions n'ont rien donné, à part limiter le système d'installation des bêtas sur watchOS et macOS.