iOS 15 dépasse les 85% d'adoption avant la sortie d'iOS 16

⏰ Il y a 36 min

Alban Martin

Réagir



iOS 15 se rapproche d'un taux d'adoption estimé à 90 % plus de neuf mois après son lancement et près d'un an après qu'Apple ait présenté en avant-première la mise à jour lors de la WWDC 2021, selon la société d'analyse mobile Mixpanel.

iOS 15 progresse toujours

Selon la société de suivi qui concurrence notamment Google Analytics, iOS 15 a un taux d'adoption estimé à un peu plus de 85 %, soit une progression intéressante depuis le dernier comptage il y a deux mois. Mixpanel fonde ses chiffres sur le suivi des visites d'applications et de sites web qui utilisent son SDK, ce qui peut différer de la totalité du marché. Mais si vous comptez sur Apple pour avoir le chiffre exact, vous pourrez potentiellement attendre longtemps puisque la firme de Cupertino avait donné, en janvier dernier, le chiffre de 72 % pour les iPhones commercialisés au cours des quatre dernières années.

iOS 15 a souffert d'un taux d'adoption plus lent que celui d'iOS 14, en partie en raison du fait qu'il s'agit d'une mise à jour relativement petite et d'une poignée initiale de bogues qui ont affecté les utilisateurs lors du lancement de la mise à jour. iOS 15 a apporté des améliorations à certaines applications système, introduit une nouvelle conception du système "Ne pas déranger" et du mode "Concentration", Live Text, SharePlay, etc.



La semaine prochaine, Apple présentera iOS 16 et iPadOS 16 lors de sa conférence mondiale des développeurs qui débutera le lundi 6 juin. Selon Mark Gurman, la nouvelle mise à jour devrait être importante pour les utilisateurs. Le journaliste de Bloomberg a rapporté qu'Apple prévoit une refonte de l'écran de verrouillage et des améliorations des applications de base, de nouvelles applications Apple, de nouveaux modes d'interaction, etc. Apple prévoit également d'apporter des changements majeurs à iPadOS pour le rendre plus proche de Mac avec notamment un multitâche repensé.



Alors qu'Apple lancera la bêta 1 d'iOS 16, ainsi que celle de macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16 la semaine prochaine, les mises à jour ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs avant la fin de l'automne. Une sortie en version finale avec les nouveaux iPhone 14 notamment.