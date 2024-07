Microsoft dépasse Apple en capitalisation boursière et prend la première place (màj)

Pendant 2 ans, Apple a été l’entreprise avec la capitalisation boursière la plus élevée au monde. Cela s’explique par la bonne santé des ventes d’iPhone et la montée en flèche des services qui rapportent toujours plus. Aujourd’hui, Microsoft reprend sa première place dans le classement des entreprises à la plus grosse capitalisation boursière, un coup dur pour Apple, mais qui s’explique !

Microsoft repasse devant Apple

Dans un retournement majeur sur les marchés financiers, Microsoft a récemment dépassé Apple, devenant ainsi l’entreprise publique la plus valorisée au monde en termes de valeur marchande. Cet événement marque une étape importante, la valeur de Microsoft atteint aujourd’hui 2,87 billions de dollars. Cette dynamique n’est pas nouvelle, l’entreprise a déjà surpassé Apple en tant qu’entreprise la plus valorisée en 2018, 2020 et 2021. Cependant, cette fois-ci, plusieurs facteurs ont contribué à ce changement. L’un des principaux moteurs de la croissance de Microsoft est l’augmentation massive du travail à distance (qui continue même après la pandémie Covid-19), ainsi que son soutien aux outils d’intelligence artificielle, notamment par son investissement dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.



En 2023, les actions de Microsoft ont connu une hausse impressionnante de 57 %, surpassant la performance d’Apple qui s’est établie à 48 %. Au début de 2024, Microsoft a également connu des pertes moins importantes que son concurrent, ce qui a joué également dans cette surprise sur les marchés boursiers.

La situation d’Apple contraste fortement avec celle de Microsoft. Récemment, les actions d’Apple ont subi une baisse, influencée par des rapports sur la faiblesse de la demande pour l’iPhone 15 et le manque d’innovations marquantes dans l’iPhone 16. Les analystes considèrent que Microsoft bénéficie d’une position moins dépendante du matériel et plus axée sur les logiciels d’abonnement tels qu’Office 365.



Un facteur clé de la réussite de Microsoft a été le lancement de Copilot, un outil d’intelligence artificielle innovant. Apple n’a pas encore présenté de service ou d’application similaire, ce qui pourrait expliquer une partie de sa perte de valeur sur le marché. Les résultats autour de l’intelligence artificielle prennent du temps à apparaître chez Apple, ce qui n’est clairement pas une bonne chose aux yeux des investisseurs et analystes.



Enfin, l’incertitude plane sur le potentiel du Vision Pro d’Apple sur le marché. Les faibles prévisions de vente et le prix élevé de ce produit suscitent des doutes quant à son impact futur, pourra-t-il laisser une empreinte conséquente sur les résultats financiers d’Apple ? Beaucoup d’investisseurs en doute…



Dans l’ensemble, ce changement de leadership en capitalisation boursière reflète les tendances actuelles du marché, où l’innovation technologique et l’adaptabilité semblent être les clés du succès.





À la fin de la journée de bourse, Apple avait repris la première place en termes de capitalisation boursière, avec 2,89 billions de dollars, contre 2,86 billions de dollars pour Microsoft.



