Les nouveautés d'iOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13 selon Gurman

⏰ Hier à 17:15

Medhi Naitmazi

Comme à son habitude, Mark Gurman de Bloomberg a partagé ses informations. Cette fois, il s'agit des prochaines versions des systèmes d'exploitation d'Apple. Selon lui, iOS 16 inaugurerait un écran de verrouillage amélioré sur iPhone, iPadOS 16 un multitâche amélioré, watchOS 9 une navigation affinée, tvOS 16 de nouvelles fonctions de maison intelligente et macOS 13 principalement des applications natives repensées.



Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On" reçue en début d'après-midi, Mark Gurman a exposé un mélange entre fuites et attentes pour tous les prochains logiciels d'Apple. Il estime que les mises à jour seront "assez importantes".

iOS 16

Cela inclut le prochain système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 16. D'après ce que l'on m'a dit, le nouveau logiciel - dont le nom de code est Sydney - est une mise à niveau assez importante. Il sera rempli de changements dans tout le système d'exploitation, notamment des mises à jour des notifications, du multitâche de l'iPad et des applications Messages et Santé. La mise à jour concerne également une partie de l'interface qui est souvent négligée : l'écran de verrouillage.



Apple prévoirait donc d'apporter des modifications à l'écran de verrouillage avec iOS 16, notamment des fonds d'écran ayant des capacités de type widget. Enfin la possibilité d'avoir des encarts dynamiques sans avoir à faire la moindre action. C'est quelque chose que nous avions vu il y a quelques mois dans un joli concept d'iOS 16.



De plus, iOS 16 serait l'occasion de gérer le mode toujours allumé (always-on) qui doit arriver avec les iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Les autres caractéristiques de l'iPhone 14 Pro comprennent une nouvelle caméra frontale et une découpe Face ID, une puce A16 et une caméra arrière de 48 mégapixels. Il y aurait aussi la possibilité d'envoyer des textes d'urgence sur les réseaux satellites.

iPadOS 16

En ce qui concerne iPadOS 16, la grande nouveauté serait bel et bien le fenêtrage personnalisé qu'on a vu hier, mais aussi un multitâche repensé pour se rapprocher de macOS. Finies les applications en plein écran tout le temps, on pourra gérer la taille comme bon nous semble.



Sur iOS comme iPadOS, l'application Messages devrait gagner "plus de fonctionnalités de type réseau social, en particulier autour des messages audio". L'application Santé ne devrait pas s'étendre à iPadOS ou macOS, bien que de "nombreuses nouvelles fonctionnalités" soient prévues pour fonctionner avec l'iPhone et l'Apple Watch 8.

tvOS 16

Du côté de tvOS 16, pas de changements esthétiques mais "plus de liens avec la maison intelligente".

watchOS 9

Le système d'exploitation des montres, watchOS 9, comprendrait "des améliorations significatives de watchOS qui affectent le fonctionnement et la navigation au quotidien", parallèlement à des modifications des cadrans existants de l'Apple Watch et à un nouveau mode faible consommation. De quoi augmenter l'autonomie

macOS 13

Enfin, macOS 13 ne révolutionnera pas l'OS mais affichera enfin une nouvelle application de préférences système pour les rendre plus conformes à l'application Réglages d'iOS, notamment en organisant les réglages par application. Plusieurs applications natives auront droit à une petite refonte, sans préciser lesquelles.

Casque AR/VR

Dernier point évoqué par Gurman, le casque Apple. Pour lui, point de présentation lors de la WWDC 2022. Une mauvaise nouvelle qui vient contredire les dernières fuites sur realityOS.



Rendez-vous lundi 6 juin à 19h pour suivre le keynote de la WWDC 22 qui ne devrait pas être aussi avare que cela en nouveautés, en tout cas espérons-le !