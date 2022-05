macOS 13 : quel nom, quelle date et quelles nouveautés ?

⏰ Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

Après macOS 12 Monterey, Apple s'apprête à lancer macOS 13 dans quelques mois. Bloqué pendant dix-neuf ans sur macOS 10, le système d'exploitation des Mac s'incréments désormais chaque année depuis macOS 11 Big Sur lancé fin 2020. À quelques semaines de la première bêta de macOS 13 qui accompagnera notamment iOS 16, faisons le point sur ce que nous en savons.

La WWDC 2022 aura lieu dans un mois, avec en première journée, le traditionnel keynote d'ouverture qui lèvera le voile sur iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et surtout macOS 13. La prochaine version majeure de la plateforme logicielle d'Apple pour le Mac intègrera de nouvelles fonctionnalités et sera également affublé d'un nouveau petit nom.

Quel nom pour macOS 13 ?

Actuellement en interne, macOS 13 est surnommé "Rome", mais cela ne sera certainement pas le nom commercial final. Si Apple continue de donner des noms de parcs californiens et qu'elle se tient à ses dépôts de marque, la société est susceptible d'appeler son système macOS 13 Mammoth. Il s'agit d'un nom qu'on avait déjà évoqué pour macOS 11 et macOS 12 et que la rumeur a déjà mentionné tout récemment pour macOS 13.

Quelle date de sortie pour macOS 13 ?

Vous l'aurez compris, macOS 13 sera annoncé lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference d'Apple. Cette année, la WWDC sera un événement virtuel qui se déroulera du 6 au 10 juin. Un keynote donnera le coup d'envoi de l'événement, avec le premier aperçu de macOS 13, aux côtés d'iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et tvOS 16.



Après l'annonce, Apple testera le système d'exploitation pendant quelques mois jusqu'à sa sortie pour tous les utilisateurs aux alentours de l'automne. Contrairement à iOS, iPadOS, watchOS et tvOS, Apple prend généralement un peu plus de temps pour diffuser les mises à jour finale de macOS à tous les utilisateurs.



MacOS 13 sera probablement disponible en octobre ou novembre.

Quels Mac compatibles avec macOS 13 ?

Alors qu'Apple doit terminer sa transition vers Apple Silicon, il est probable que plusieurs Macs Intel ne verront pas macOS 13. On pense aux Mac les plus anciens, de 2013 à 2015. On pourrait donc voir "sauter" les MacBook Air, MacBoo Pro, Mac mini, iMac Pro et Mac Pro de ces années.

Quelles nouveautés pour macOS 13 ?

Bien qu'Apple doive toujours supporter quelques Mac sous Intel, la nouvelle version de macOS 13 sera certainement très axée sur les puces M1 et M2 à venir, avec une intégration toujours plus profonde entre le matériel et le logiciel. Outre les performances, macOS 13 pourrait recevoir un nouveau centre de notifications, des widgets personnalisables à disposer n'importe où sur l'écran d'accueil, et des améliorations pour le contrôle universel qui fait déjà des miracles. Sans doute que quelques applications natives seront revues et corrigées, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de révolution du côté du design puisque macOS 11 Big Sur avait déjà apporté un vent de fraîcheur il y a deux ans.



Et certains se prennent même à rêver d'une version de macOS 13 compatible avec l'iPad... Et vous, qu'attendez-vous de cette évolution majeure ?