Concept : le Mac mini M2 et le MacBook Air M2 en couleurs

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Nous vous parlions hier de la difficile mais réussie transition d'Intel vers Apple Silicon débutée fin 2020 avec le lancement de trois ordinateurs avec une puce M1 (MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini), mais il est déjà question d'une nouvelle génération avec un processeur M2 qui pointe le bout de son transistor. Alors que les rumeurs suggèrent le même trio pour inaugurer le nouveau coeur de la gamme, nous avons déniché deux concepts qui permettent de mieux appréhender les changements extérieurs qui nous attendent. Après des années de stagnation, Apple doit apporter du sang neuf pour ses clients.

Le Mac mini M2

Probablement présenté à la WWDC 2022, le Mac mini M2 arrivera après le surprenant Mac Studio qui est une sorte de double Mac mini bien plus puissant grâce au concours de la puce M1 Max et surtout M1 Ultra qui affiche des performances époustouflantes. Bien moins onéreux, le petit Mac mini restera probablement sur une puce M2 classique, voire M2 Pro au mieux. Mais esthétiquement, le Mac mini n'a pas évolué depuis 2010, une éternité en temps technologique.



Le designer Andrea Copellino a analysé la gamme "Mac" actuelle et notamment les derniers produits sortis comme l'iMac 24 pouces et les MacBook Pro 2021. Le premier a apporté des coloris bi-ton percutants, tandis que le second a modifié légèrement l'aspect général en épaississant la machine.



Résultat, le Mac mini 2022 que l'on aperçoit dans ce concept est proposé en coloris argent classique, mais aussi et surtout un gris sidéral du plus bel effet, ainsi qu'en plusieurs déclinaisons qui mettent de la couleur sur votre bureau. On trouve du vert, du bleu, du violet, du rouge, du orange et du jaune. Pour ne rien gâcher, le concepteur a revu les ports à l'arrière, supprimant quelques éléments. En effet, trop serrés, les ports ne sont pas tous utilisables en même temps. Il a conservé la prise jack, les ports USB-C et HDMI. L'ensemble est plus fin, idéal pour le positionner quasiment n'importe où.

Le MacBook Air M2

Du côté du MacBook Air M2, c'est à peu près la même recette avec plusieurs coloris, mais aussi un écran bord à bord comme les derniers MacBook Pro. En revanche, le cadre autour de la dalle est ici blanc, chose que plusieurs rumeurs ont corroboré, initialement avancée par Jon Prosser en 2021.



Dans les mêmes coloris que le Mac mini, excepté le gris sidéral, le futur MacBook Air M2 est résolument moderne, avec un ton plus foncé sur le capot qu'autour du clavier pour marquer la différence mais aussi éviter les traces de doigts dixit Copellino (mais quid du clavier blanc ?). C'est un design que l'on a vu sur l'iMac 24 pouces qui connaît toujours un grand succès. Pour le reste, on s'attend à ce que le MacBook Air profite donc de la puce M2, d'une nouvelle caméra 12 mégapixels à grand angle, d'un écran plus lumineux et de nouveaux haut-parleurs et microphones pour améliorer l'expérience de télétravail.



Les deux appareils seront lancés cette année, aux côtés d'un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, certainement lors du keynote d'ouverture de la WWDC, sinon à la rentrée scolaire 2022. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les iPhone 14...