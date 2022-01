Un nouveau lockscreen pour iOS 16 dans ce concept vidéo

Il y a 2 heures

iOS

Medhi Naitmazi

Nous ne sommes plus qu'à quatre mois et demi de la présentation officielle d'iOS 16 par Apple, un moment très attendu par une grande partie des clients qui entrevoient tous les ans au mois de juin, les nouveautés à venir pour la rentrée. En attendant le fameux keynote suivi de la bêta 1 d'iOS 16, nous vous avons déniché un concept vidéo très intéressant axé sur le lockscreen, autrement dit l'écran verrouillée en français.

Des idées à retenir pour iOS 16

Bien que l'écran verrouillé ait évolué au fil du temps avec notamment l'affichage des notifications, de deux raccourcis et d'informations contextuelles comme le mode concentration par exemple, il est encore largement sous exploité. Prenez un iPhone 13 Pro Max par exemple, en tant normal, le grand écran n'affiche que l'heure, la date, un bouton pour allumer la lampe torche et un autre pour accéder à l'appareil photo. Le reste est désespérément vide.

C'est alors que iDeviceHelp entre en eux avec son concept de lockscreen pour iOS 16. Un écran complètement repensé, bien plus pratique et fonctionnel grâce à quelques bonnes idées. Plutôt que d'afficher verticalement la longue liste des notifications par application, le YouTubeur a regroupé les messages par service et a inversé le sens du défilement afin de contenir tout cela sur une petite portion de l'écran. Ensuite, il a complété avec les informations météo du jour, un peu comme le résumé qu'iOS propose le matin depuis iOS 12. Enfin, il a modifié les raccourcis du bas, et fais en sorte qu'on puisse réaliser un appui long pour en afficher d'autres.



Pour mettre tout cela en place, iDeviceHelp n'a pas eu besoin de créer un rendu 3D ou un quelconque montage, il a tout simplement utilisé plusieurs tweaks déjà vus sur notre site iPhoneTweak comme Visum pour la météo, QuickActions pour les raccourcis et Axon pour afficher les apps avec des notifications sous forme de liste horizontale.



Et voici la fameuse vidéo du concept iOS 16 :

Qu'en pensez-vous ? Vous ne l'avez encore vu nul part, alors partagez-le à vos amis. N'oubliez pas non plus notre article exclusif sur les iPhone et iPad compatibles avec iOS 16.



Rendez-vous à la WWDC 22 en juin prochain pour découvrir ce sur quoi ont travaillé les 3000 ingénieurs d'Apple.