iOS 16 : plusieurs idées intéressantes dans ce concept vidéo

iOS est probablement la pierre angulaire d'Apple, car il s'agit du système d'exploitation le plus important de la société de Tim Cook. Celui-ci tourne sur plus d'un milliard d'iPhone, mais aussi sur iPad grâce à sa déclinaison iPadOS.



Chaque année depuis 2007, nous avons droit à une nouvelle version majeure dévoilée à l'occasion de la conférence des développeurs. Les semaines qui précèdent sont régulièrement agitées avec des rumeurs, des fuites et des suppositions en tout genre. Et iOS 16 à venir dans six mois ne dérogera pas à la règle. Reste à savoir avec quelles nouveautés nous découvrirons à la WWDC 2022.

Les précédentes nouveautés majeures avant iOS 16

Avant cela, faisons le point sur les précédentes versions majeures et les changements qu'elles ont apportées.



Commençons par iOS 15. Apple n'a pas chamboulé son système en 2020 mais a affiné l'expérience en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l'échelle du système, telles que Live Text, Traduction, Safari complètement repensé, SharePlay pour regarder ou écouter un média de manière synchronisée, un mode Concentration.



Un an plus tôt, avec iOS 14, Apple avait été plus loin avec des widgets entièrement nouveaux et positionnables sur l'écran d'accueil. De même, iOS 14 a également introduit la Bibliothèque d'Apps, un moyen automatique pour iOS de classer les applications des utilisateurs. iOS 14 a également apporté avec lui une interface plus petite pour Siri et les bannières d'appel et de nouvelles fonctionnalités pour l'application Messages, comme les conversations épinglées.



Enfin, il y a deux ans, iOS 13 a introduit le mode sombre dans iOS, un changement important accompagné du support des manettes PS4 et Xbox.

À quoi s'attendre pour iOS 16

Mais quid d'iOS 16 alors ? Il faut savoir que 2022 pourrait être le témoin d'une petite révolution car le design actuel d'iOS a été introduit avec iOS 7, qui était et est resté la refonte globale la plus importante de l'expérience mobile depuis son introduction. Depuis, les modifications ont été très subtiles, le "flat design" étant resté la norme. De notre côté, on imagine qu'Apple pourrait se rapprocher de macOS avec un design plus en relief dit "neuomorphisme". Un entre-deux qui aura le bon goût de changer.



En attendant d'y voir plus clair, voici un concept créé par un fan qui a pas mal de bonnes idées pour iOS 16. En effet, la vidéo permet d'entrevoir un écran de verrouillage redessiné avec des complications et les paroles Apple Music, un écran splitté sur l'iPhone, un nouveau centre de contrôle plus confortable, un multitâche comme sur iPad, un système de tri des photos par balayage, des réponses collées sur iMessage, et plus encore.



Aucun changement visuel notable, mais une expérience sérieusement améliorée et très bien mise en valeur dans cette vidéo :

Apple pourrait s'en inspirer, surtout que la firme le fait régulièrement avec notamment la communauté jailbreak dont elle reprend quelques tweaks chaque année, cf les tweaks piqués pour iOS 15.



Dites-nous ce que vous pensez de ce potentiel iOS 16, et puis n'hésitez pas à consulter notre liste des appareils compatibles avec iOS 16, une information exclusive partagée le mois dernier et reprise par les blogs du monde entier.



Pour finir, quelques captures d'iOS 16 :