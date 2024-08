Chine : une usine de faux AirPods estimée à 23.5 millions de dollars

Comme souvent, les autorités chinoises viennent de démanteler une usine de faux AirPods. Plus de 100 000 appareils sur place et un schéma de production gigantesque qui génère des millions de dollars.

Un de moins

La police chinoise a récemment perquisitionné une usine qui fabriquait exclusivement des faux AirPods. Un immense business tournant sur trois lignes de production et estimé à environ 23.5 millions de dollars (167 millions de yuans). Lors de cette perquisition, les forces de l'ordre ont saisi plus de 100 000 contrefaçons ainsi que des pièces de rechange, des outils de fabrication ou encore des emballages.



Un réseau en place depuis un long moment selon les enquêteurs, à tel point que des milliers voir des millions de contrefaçons sont sûrement déjà dans la nature. La Chine est touchée, mais impossible de savoir si l'international l'est aussi. Cela pourrait très bien être des produits que l'on retrouve sur Alibaba, Wish ou encore Temu.

Le marché de la contrefaçon reste un énorme problème pour Apple. Victime de son succès, la pomme croquée perdrait des milliards d'euros et la douane américaine intercepte chaque année des milliers de contrefaçons d'AirPods. Sans parler des faux iPhone, eux aussi malheureusement très populaires.



Pour rappel, la marque a introduit une fonctionnalité via iOS 16 qui permet de détecter les faux écouteurs sans fil. En connectant de faux AirPods, l'iPhone lance un message d'avertissement indiquant qu'ils ne sont pas authentiques. Une bonne initiative même s'il faudra bien plus pour anéantir un phénomène qui traverse les siècles.



