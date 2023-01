Voici pourquoi il ne faut surtout pas mettre la PS5 à la verticale

Si vous possédez une PS5, vous devez savoir que la console est énorme. Alors que de nombreux clients ont du changer de meuble TV pour l'installer, d'autres ont préféré la positionner à la verticale. Comme la PS3 par exemple, la nouvelle console de Sony est conçue pour être utilisée aussi bien à l'horizontal qu'à la verticale. Mais cette dernière position semble être la cause de nombreux soucis, d'après de nombreux joueurs et des sites spécialisés comme 68Logic. Pour spécialiste français de la réparation de consoles, il ne faut surtout pas positionner sa console comme cela. Voici pourquoi.

Un problème lié au refroidissement de la PS5

Contrairement à la PlayStation 4, la PlayStation 5 n'a pas recours à une pâte thermique pour refroidir son processeur central (APU), mais à du métal liquide. C'est une première pour le constructeur nippon, qui a usé de la technique la plus réputée pour dissiper la chaleur vers les caloducs et les ventilateurs de la machine.

Si, sur le papier, cette solution semble plus efficiente, en pratique, cela peut occasionner des dommages irréversibles à la console. En effet, ce métal situé dans un sceau isolant l'APU a tendance à s'échapper sous firme liquide lors de l'utilisation prononcée. C'est d'autant plus vrai sur les modèles avec lecteur Blu-Ray, les vibrations amplifiant le phénomène.



Vous l'aurez compris, cela pose plusieurs problèmes. Le premier est qu'une perte de métal entraine une baisse de l'efficacité du système de refroidissement. Le second, plus grave, est que le liquide peut toucher d'autres composants et provoquer des dysfonctionnements allant jusqu'à la panne totale.



De nombreux client ont été impactés par ce problème de conception, tous ayant placé leur console à la verticale. Le vidéaste TheCod3r va même plus loin en expliquant qu'il a constaté que des consoles non utilisées, sorties de la boîte, présentent un écoulement du métal, les modèles ayant été stockés plusieurs mois dans le mauvais sens.



Un conseil donc, privilégiez la position classique pour votre PlayStation 5, ce serait dommage de perdre 500 euros pour un détail comme celui-ci. D'ailleurs, rappelons que depuis cette semaine, les stocks de PS5 sont enfin de retour, notamment chez Amazon.

