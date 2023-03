Bon plan Fnac : les AirPods 2, AirPods Pro 2 et AirPods 3 sont tous en promotion !

Si vous cherchez à renouveler votre paire d'AirPods ou passer du bon côté de la force pour votre paire d'écouteurs sans fil, il serait peut-être intéressant de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en ce moment chez la Fnac. Pour une durée temporaire, vous pouvez bénéficier de belles remises sur les AirPods 2, AirPods Pro 2 et AirPods 3 !

C'est le moment de se faire plaisir

Pour dynamiser les ventes des AirPods, la Fnac a décidé de vous faire profiter de plusieurs réductions sur les AirPods 2, AirPods Pro 2 et AirPods 3. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les commander avec une livraison gratuite à votre domicile ou les récupérer dans le magasin le plus proche !

Les réductions proposées sont plutôt intéressantes, on retrouve :

Quels avantages pour les AirPods 2 et AirPods 3 ?

Les deux générations d'AirPods possèdent : la puce H1, la fonctionnalité "Dis Siri" ou encore le basculement automatique entre appareils Apple…

Les AirPods 3 ont tout de même un avantage en termes de fonctionnalités, ils possèdent un capteur de pression pour mieux détecter le toucher, l'Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête, une résistance à l'eau et à la poussière pour les écouteurs et le boîtier de charge, une légère autonomie supérieure (6h au lieu de 5h pour les AirPods et 30 heures au lieu de 24 heures pour le boîtier de charge)...

Et côté AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 sont le haut de gamme des écouteurs sans fil chez Apple, ils proposent une réduction active de bruit plus performante que la première génération, la transparence adaptative pour écouter ce qui se passe autour de vous sans enlever vos écouteurs, la commande tactile, l'Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête, la puce H2 dans les écouteurs et la puce U1 dans le boîtier de charge...



Quelle que soit la paire d'AirPods que vous choisissez, attendez-vous à un son excellent avec des basses claires et des aigus précis.

À noter que si vous êtes membre Fnac+, vous bénéficiez de la livraison en 1 jour ouvré ! L'abonnement ne coûte que 9,99€ pour la première année puis 14,99€.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.