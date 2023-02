Idée cadeau Saint-Valentin : pourquoi pas les AirPods 2 à 129 euros ?

Que ce soit pour un anniversaire, Noël ou la Saint-Valentin, les cadeaux Apple sont une valeur sûre qui donnera le sourire à la personne qui ouvre votre cadeau. À l'approche de la fête des amoureux, Apple propose une belle promotion sur la deuxième génération de ses AirPods.

Les AirPods 2 sont à -19%

Pour une durée limitée, Apple présente en ce moment sur Amazon les AirPods 2 à seulement 129€ au lieu de 159€ soit une remise de 19% par rapport au prix officiel !

Il ne s'agit pas de la dernière génération des écouteurs sans fil d'Apple, mais celle-ci vous apporte quand même des caractéristiques et fonctionnalités qui n'ont rien à envier à de nombreux écouteurs concurrents.



À commencer par la qualité de l'audio, vous profiterez d'un son clair et de basses profondes pour une expérience exceptionnelle durant de longues sessions d'écoutes. Avec les AirPods 2, Apple a beaucoup travaillé sur la qualité des appels, que ce soit vous ou votre interlocuteur, chacun s'entendra à la perfection à condition de ne pas être dans un environnement trop bruyant. L'optimisation de la qualité des conversations a été rendue possible grâce aux deux micros beamforming ultra-performants.

Parmi les autres atouts des AirPods 2, on retrouve :

Une autonomie de 5 heures par écouteur

Une autonomie de 24 heures dans le boîtier de charge

Une connexion rapide aux appareils Apple grâce à la puce H1, dès l'ouverture de la boîte, votre appareil détecte que vous apprêtez à mettre vos AirPods dans vos oreilles

Passage fluide d'un appareil à l'autre

La fonctionnalité "Dis Siri" pour demander un renseignement ou donner une commande à votre assistant vocal sans prendre votre iPhone dans vos mains

Des commandes tactiles sur chaque écouteur pour lancer la musique suivante ou mettre en pause la musique par exemple

À noter par rapport à la promotion en cours sur Amazon, cela concerne le boîtier de recharge Lightning, ce n'est pas celui qui est compatible sans fil. Apple est un peu généreux, mais pas trop quand même !

Livraison ou retrait avant la Saint-Valentin

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison ou le retrait en 1 jour ouvré. Amazon propose également une facilité de paiement en 4 fois sans frais et un retour gratuit en cas d'insatisfaction.

Si vous souhaitez un modèle plus récent d'AirPods pour la Saint-Valentin, on retrouve aussi des promotions sur les AirPods Pro 2 et AirPods 3 ! Comme d'habitude, impossible de savoir combien de temps cela va durer avant l'expiration de la réduction.

