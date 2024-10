Idée cadeau : un kit de nettoyage pour iPhone, AirPods et Mac

Si vous cherchez un cadeau utile et abordable pour prolonger la durée de vie d'un iPhone (ou de tout autre petit appareil électronique), nous avons trouvé l'idée parfaite : un kit de nettoyage ! Vendu sous la forme d'un coffret à outils, le produit de Maxsure permet de régler les problèmes de charge souvent causés par la saleté qui s’accumule dans les orifices, mais pas seulement. L'iPhone, comme l'iPad, le Mac ou les AirPods, sont de véritables aimants à poussière et autres débris, sans parler des traces en tout genre. En nettoyant régulièrement ces zones, vous prolongerez la durée de vie de votre appareil Apple.

Un kit de nettoyage complet

Ce kit, léger et durable, contient tout ce qu'il faut pour un nettoyage en profondeur avec 12 outils dont un stylo, une brosse douce et un gel de boue qui pénètre dans les moindres recoins, comme les grilles d’aération, les haut-parleurs, l'appareil photo ou les ports de connexion. En quelques gestes simples, vous allez pouvoir éliminer la saleté et les peluches, tout en prenant soin des composants les plus délicats. Mieux, il n'utilise aucun produit toxique, que de l'huile de coude. Il s'occupe de tous les modèles, de l'iPhone 16 Pro Max à l'iPhone SE en passant par l'iPhone X et l'iPhone 14.

Pourquoi acheter un kit de nettoyage :

Performance : Assure un nettoyage en profondeur de l'écran, des ports et des autres parties de votre iPhone.

: Assure un nettoyage en profondeur de l'écran, des ports et des autres parties de votre iPhone. Compatibilité universelle : Adapté à tous les modèles d'iPhone, y compris les plus récents.

: Adapté à tous les modèles d'iPhone, y compris les plus récents. Sécurité garantie : Utilise uniquement des produits non toxiques, sans risque pour votre appareil.

: Utilise uniquement des produits non toxiques, sans risque pour votre appareil. Simplicité d'utilisation : Livré avec des instructions claires et tous les outils nécessaires pour un nettoyage sans effort.

Contenu du kit de nettoyage multifonctionnel pour iPhone :

4X nettoyeur de port pour iPhone : Aiguille de port, brosse en forme de U, nettoyeur de port d'éclairage, nettoyeur de port USBC.

4 X outil de nettoyage AirPods : Brosse à peluches, pointe de stylo en métal, brosse haute densité, mastic de nettoyage.

2 X Nettoyeur de téléphone : Stylo de nettoyage d'objectif avec 4 tampons, chiffon microfibre

2 X outil de nettoyage du câble d'éclairage : Nettoyeur de câble, détergent

1X outil d'ouverture pour retirer la carte SIM

Que ce soit pour un ami ou vous-même, c'est un accessoire indispensable pour maintenir son téléphone, ses écouteurs ou son ordinateur en excellent état. Il est non seulement parfait pour un usage quotidien, mais aussi pour faire un joli cadeau pas cher.

Acheter le kit de nettoyage

Oui, vendu à 17,99 € en noir (22,99 € en blanc), le Kit de Maxsure est à prix canon sur Amazon. Idéal pour faire plaisir à quelqu'un pour un anniversaire ou lors des fêtes de fin d'année. Sinon, il y a toujours les chargeurs et les coques pour iPhone 16.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.