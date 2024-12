Attention avec le kit de nettoyage Belkin pour AirPods !

Séquence témoignage pour vous raconter la "drôle" d'histoire vécue avec nos AirPods 4 (ANC) et notre kit de nettoyage de la marque Belkin. Un produit qui nettoie les écouteurs d'Apple de fond en comble, mais qui nous a donné quelques sueurs froides.

Le kit de "nettoyage" pour AirPods de Belkin

Depuis 2008, nous aimons être les premiers à mettre en avant des produits intéressants dans l'univers Apple. Cependant, nous sommes aussi toujours transparents avec notre communauté. Il était donc impensable de ne pas vous conter notre mésaventure avec le kit de nettoyage pour AirPods de la marque Belkin, vendu sur l'Apple Store au prix de 14,95 €.



Belkin est une entreprise américaine renommée, spécialisée dans la fabrication de matériel informatique et la conception d'accessoires pour des produits Apple tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, le Vision Pro et les AirPods. Reconnue pour sa qualité, Belkin a l'avantage d'être un partenaire officiel d'Apple, ce qui lui permet de vendre certains de ses produits directement sur l'Apple Store, la boutique en ligne officielle du géant américain.



Parmi les accessoires Belkin disponibles sur l’Apple Store, il y a le kit de nettoyage pour AirPods. Comme son nom l’indique, ce kit permet de nettoyer ses AirPods de manière optimale et "professionnelle". Cependant, Belkin omet un détail crucial : le nettoyage peut provoquer une détérioration temporaire du son des AirPods après utilisation.

Une détérioration temporaire

Étant un grand fan des AirPods, je ne passe pas une seule journée sans les utiliser au minimum deux à trois heures. Une utilisation intensive qui a pour effet indirect de les salir rapidement. Récemment, j’ai acquis les AirPods 4 (ANC), le test est disponible. Comme souvent, lorsqu’on s’offre un nouveau produit Apple, on passe notre temps à le chouchouter les premiers mois.



Pour la première fois, j’ai décidé d'adopter une méthode "officielle" pour nettoyer mes AirPods. J'ai opté pour la simplicité en commandant les yeux fermés le kit de nettoyage de la marque Belkin sur l’Apple Store en ligne. Une initiative que j'ai vite regrettée…



Dans la boîte, vous trouverez deux flacons, une tige pour gratter et un tissu en microfibre pour essuyer. Il suffit de suivre la notice sans trop se poser de questions avec un enchaînement de 11 étapes pour nettoyer les AirPods en cinq à dix minutes. À la fin, Belkin recommande de patienter 120 minutes (deux heures) avant de les réutiliser pour obtenir le meilleur résultat possible.



Après un nettoyage minutieux et une attente de 2 h 30, je réinsère mes AirPods 4 dans mes oreilles et soudain, catastrophe : l'audio est extrêmement faible, avec un grésillement en arrière-plan, et les remettre dans le boîtier ne change rien. Il semble que le liquide des flacons ait endommagé les composants internes.



Selon la notice, Belkin recommande d'insérer deux gouttes du flacon 1, de gratter, d'essuyer, puis de répéter ces trois étapes trois fois de suite, soit un total de six gouttes par AirPods. Pour mon premier nettoyage avec ce kit, j'ai pris la précaution de ne faire cette étape qu'une seule fois. Cela signifie que le problème ne vient pas d'une quantité excessive de produit de ma part.



Après une heure de manipulations et de recherches sur internet, le son de mes AirPods a commencé à revenir progressivement. D'abord très faible, il a ensuite mieux fonctionné sur l'écouteur gauche que sur le droit, mais la réduction de bruit n'était toujours pas opérationnelle. Finalement, le son est revenu à un niveau presque normal, même si j'ai la sensation désagréable qu'il n'est plus aussi bon qu'avant le nettoyage. Mais à la rédaction, mes camarades n'ont rien trouvé d'anormal.

Conclusion : plus de peur que de mal

En conclusion, il est important de noter que les AirPods fonctionnent à nouveau. Il est possible que cette mésaventure soit due à une attente trop courte avant réutilisation avec pour conséquence un séchage pas totalement terminé. Belkin devrait envisager de doubler le temps d'attente indiqué sur la notice, car visiblement, deux heures (même 2 h 30) ne sont pas suffisantes.



Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il est fortement déconseillé d'insérer du liquide dans des AirPods, même si celui-ci est vendu officiellement sur l'Apple Store comme produit de nettoyage. Cela permet d'éviter des frayeurs comme celle-ci et de garder une qualité audio optimale, sans cette sensation désagréable de diminution de la qualité sonore.



Si vous décidez quand même d'acheter ce kit, nous vous recommandons de laisser les AirPods hors du boîtier pendant au moins 3 à 4 heures après le nettoyage. Cela semble être la meilleure façon d'éviter une mauvaise expérience.



Sinon, nous avons parlé d'un autre kit de nettoyage, cette fois à sec, qui permet de récurer les AirPods, mais aussi l'iPhone ou le Mac à prix canon.



Enfin, vous pouvez aussi suivre le tutoriel officiel d'Apple pour nettoyer les grilles de vos AirPods avec une brosse à dent (et de l'eau). Voici un résumé vidéo ci-dessous :